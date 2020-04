'Dit wordt een gigantische klap', evenementenbranche ziet agenda leeglopen

'Het is zuur om te zien dat in één van de drukste maanden alles stilstaat. Aan de andere kant: het is een gewoon een ramp die ons allemaal overkomt', vertelt Rinaldo Klein Bleumink. Samen met Huug Lohuis runt hij ShowLine, dat grotendeels afhankelijk is van evenementen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

90 procent omzetverlies

Van congressen tot grote festivals als de Zwarte Cross en van autopresentaties tot bedrijfsfeesten: de ondernemers gingen aanvankelijk een druk jaar tegemoet. Vanaf januari merkt het bedrijf al dat er mondjesmaat internationale evenementen worden afgelast door het corona-virus. Met de nieuwe maatregelen gaat het opeens heel hard. 'Tot 1 september geen evenementen, dat was wat in de lijn der verwachting lag. Maar je ziet wel een heel groot gedeelte van je agenda opeens helemaal wegvallen', vertelt Lohuis.

De nieuwe maatregelen gelden in principe eerst tot 1 september, maar de ondernemers houden er geen rekening mee dat de feesten daarna weer losbarsten. 'We verwachten eigenlijk na september ook niet dat er veel los gaat komen. Dus ja dit is een enorme klap, dat mag duidelijk zijn.' Een lege agenda heeft ook financiële gevolgen. 'We zakken met de omzet zo'n 85, 90 procent terug nu', vertelt Klein Bleumink, die denkt dat dit voor meer collega's geldt. 'Dat zal iedereen hebben in de branche.'

'Anpakken'

Toch proberen de Achterhoekers alles behalve stil te zitten. 'We hebben gekeken wat we nog wel kunnen doen. Zo zijn we bezig met communicatiesystemen in zorgcentra. Daar kwam de vraag of wij iets konden verzinnen zodat ouderen toch met hun familie of mantelzorgers in contact kunnen zijn.' Daarvoor bedacht het bedrijf een 'spreek-luisterverbinding'. 'Het loopt inmiddels storm met de aanvragen. 'De geluidssetjes worden door het hele land geïnstalleerd.'

Daarnaast hebben de ondernemers samen met een Doetinchems bedrijf een studio gebouwd waar vanuit online livestreams en presentaties worden gegeven. 'Om toch maar een beetje wat te kunnen doen en wat vaste lasten te kunnen dekken.'

De oplossing voor het omzetverlies is het alleen niet. 'Natuurlijk hebben we nog wel wat nevenactiviteiten, maar dat zal niet de omzet maken die je normaal hebt. Het is even de vraag wat er met overheidssteun gaat gebeuren, maar dit zal een gigantische klap gaan worden.'

Zie ook: Zo drinkt Anna uit Baak toch een kopje koffie met haar 97-jarige moeder