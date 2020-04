Musea in anderhalvemetersamenleving: 'We moeten creatief nadenken'

Musea als het MuZIEum in Nijmegen, waar normaal gesproken een hoop mensen in één ruimte zijn, spelen hier dan ook op in.

Aangepast concept

Heleen Vermeulen, directeur van het MuZIEum vertelt dat er al over de plannen nagedacht is: “Het MuZIEum heeft veel ervaring in het inregelen van aantallen bezoekers in tijdsloten, zo werken we immers altijd al. Er wordt op dit moment met de blinde en slechtziende gidsen gewerkt aan een plan waarbij het concept op een verantwoorde wijze wordt aangepast.” Vermeulen is positief over de toekomst van het museum, omdat er ook ingespeeld kan worden op de huidige situatie. “We denken dit ook te kunnen realiseren, we zijn er creatief genoeg voor. Op deze manier kunnen we de bezoeker juist laten ervaren hoe de wereld van blinden en slechtzienden eruitziet in coronatijden: wat zijn de uitdagingen en wat kan wel.”

Financieel onderhouden

Net als voor de meeste recreatieve instellingen is het voor het museum een kwestie van overleven. Met een anderhalvemetersamenleving in het vooruitzicht is het niet altijd mogelijk om een grote groep mensen toe te laten. “Het financieel onderhouden van het museum zal net als bij iedereen een uitdaging worden. We ontvangen immers geen structurele subsidie van de gemeente. We zullen dus extra inkomsten moeten genereren en zullen ook voor een gedeelte afhankelijk zijn van donaties. We zullen alles op alles zetten om te kunnen blijven bestaan”, aldus de directeur. Ook de bekende ‘Expeditie ribbelroute’ waar bezoekers de ervaring krijgen om als slechtziende de straat op te gaan, kan volgens Vermeulen op een veilige manier uitgevoerd worden: “Dit concept is eigenlijk redelijk eenvoudig aan te passen en uit te voeren.”