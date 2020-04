Nieuwe droogtetijd dreigt voor Achterhoek

De droogte kan de Achterhoek blijvend veranderen

'Als deze lijn zich voortzet voorziet het waterschap wederom grote droogte', zo laat de organisatie weten. 'De regen in de komende periode zal uitwijzen of dit scenario daadwerkelijk waarheid wordt.' Het neerslagtekort is in het werkgebied opgelopen tot meer dan vijftig millimeter, wat betekent dat er een drogere situatie is dan op hetzelfde moment in 2018, toen alle droogterecords volgens de organisatie werden verbroken. 'De afgelopen vijf weken is er nauwelijks regen gevallen', zo schetst het waterschap de situatie. 'De verdamping komt wel op gang door het warme weer, de droge oostenwind en de groei van planten en gewassen. Met de weersverwachting voor de komende twee weken zal het neerslagtekort vermoedelijk oplopen tot rond de 75 millimeter.'



Vanwege de ligging op hoge zandgronden is het grootste deel van de Achterhoek afhankelijk van neerslag voor herstel van het grondwater. 'Dankzij een kletsnatte februari en de eerste helft van maart en lokale maatregelen waren de grondwatervoorraden goed aangevuld', aldus het waterschap. 'Doordat er sindsdien geen noemenswaardige neerslag meer is gevallen, schieten de grondwaterstanden nu op veel plekken alweer omlaag tot onder het gemiddelde. Dat dit zo snel gaat baart het waterschap zorgen voor de rest van het seizoen.'



Voorbereid op droogte

Na de extreem droge zomers van 2018 en 2019 heeft het waterschap zich voorbereid. 'Één van de geleerde lessen daaruit was dat de regen, als deze valt, zoveel mogelijk vastgehouden moet worden', aldus de organisatie. Zo zijn stuwen in de winterperiode op de hoogste stand gezet en zijn in totaal 140 duikerafsluiters en vijftig regelbare schotten in beken en sloten geplaatst: 'Hiermee kan de droogte zelf niet voorkomen worden, maar is de daling van de grondwaterstanden een tot enkele weken uitgesteld.'



Nieuwe maatregelen

Afgelopen februari werden na een half jaar de geldende sproeiverboden ingetrokken. Deze werden naar aanleiding van de droogte in de zomer van 2019 ingesteld. 'De huidige situatie geeft nog geen aanleiding om een verbod voor het onttrekken van grond- of oppervlaktewater in te stellen', aldus het Waterschap Rijn en IJssel, dat de situatie 'goed in de gaten houdt'.