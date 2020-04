Corona geeft museum in Ermelo unieke kans

'Er was net een maatregel afgekondigd dat plekken waar meer dan 100 mensen bij elkaar kwamen sowieso gesloten moesten zijn', vertelt museumdirecteur Germa Greving. 'Nou, wij hebben op een dag zeker geen 100 mensen in het pand, dus in eerste instantie dacht ik dat we open konden blijven. Maar uiteindelijk hebben we toch anders besloten. We stonden op het punt om heel veel schoolklassen te ontvangen, maar die komen niet meer. En dat is wel jammer.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Bram en Eva

Maar toen dacht het museum: als de kinderen niet naar ons komen, dan komen wij wel naar de kinderen. Van de expositie is daarom een documentaire gemaakt. De film gaat over Bram en Eva, twee in Ermelo ondergedoken Joodse kinderen. Het museum kreeg hulp van een ondernemer die het door de coronacrises ook even wat rustiger heeft.

'Het geeft een goed gevoel', zegt Daniel Hootsmans, ondernemer en nu dus ook documentairemaker. 'Ik ben blij dat we het samen kunnen doen. Het geeft de mogelijkheid om samen weer wat stappen verder te zetten. Dingen die normaal niet mogelijk waren, kun je nu wel mogelijk maken. Ik denk dat dat een hoop gaat brengen.'

'Eigenlijk heeft corona ervoor gezorgd dat wij nu een hele mooie kans hebben gekregen', vult Greving hem aan. 'Namelijk om van onze tentoonstelling een documentaire te maken. Dat heeft een week hard werken gekost. We zijn daar heel druk mee bezig geweest. Dat zou normaal gesproken nooit lukken nee.'