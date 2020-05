KIJK TERUG | De 5 mei-herdenking in Wageningen

Het had vandaag in Wageningen een groot feest van de vrijheid moeten zijn. Want het is precies 75 jaar geleden dat het Duitse leger in Nederland zich overgaf aan de geallieerden. De grootse viering zat er vanwege de coronacrisis helaas niet in, maar een kleine herdenking gelukkig wel.

Omroep Gelderland was erbij aanwezig. Bekijk onze uitzending.

De herdenking werd muzikaal opgeluisterd door operazangeres Tania Kross en de wereldberoemde Wageningse harpiste Lavinia Meijer. Rond de herdenking ontving presentator Erik van der Pol gasten aan tafel op het 5 Mei Plein.

Bijzondere gasten

Ad van Liempt was één van de gasten. Er is net een boek van hem verschenen over het jaar 1945. Wat voor jaar was het eigenlijk en welke rol speelde Wageningen in de Duitse capitulatie 75 jaar geleden?

Ook de Wageningse burgemeester Geert van Rumund schoof aan. Hij had zijn pensioen uitgesteld om vandaag 5 mei groots te kunnen vieren in de stad. Hoe beleeft hij deze dag die een groot feest had moeten worden?

Namens de organisatie was Toon van Asseldonk te gast. Met hem sprak Erik van der Pol over herdenking en feest in 2021.