Brand op dak van restaurant Spoorstraat Wijchen

In verband met de rookontwikkeling moest de tegenoverliggende Hema de deuren aan de kant van de Spoorstraat sluiten. Het is niet bekend of op het moment van de brand mensen in het pand aanwezig waren, evenmin is bekend of er mensen gewond raakten.

De brand zit in de isolatie onder de metalen koepel op het dak. Vanaf de binnenkant wordt isolatie weggehaald, vanaf de buitenkant delen van de metalen constructie. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Onduidelijk adres

De brandweer had enige moeite op het adres in Wijchen aan te komen. In eerste instantie werd melding gemaakt van een brand op de Spoorstraat in Nijmegen, vervolgens in Lent en daarna pas in Wijchen.

Foto: John Beckmann/RN7. Foto: RN7

Foto: John Beckmann/RN7. Foto: RN7

Foto: John Beckmann/RN7. Foto: RN7