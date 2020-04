'Miljoenen voor binnensport in Bronckhorst'

De binnensport in de gemeente Bronckhorst krijgt een flinke financiële injectie als het aan het college van burgemeester en wethouder ligt. Het college wil 9,2 miljoen euro uittrekken voor diverse sporthallen. De raad moet een besluit nemen in juli als er over de financiën van de gemeente gesproken wordt.

Bronckhorst heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar binnensportaccommodaties. In Halle en Zelhem gaan locaties dicht in 2024, omdat ze niet genoeg gebruikt worden. Daarom heeft de gemeente gekeken een goede spreiding van de voorzieningen. Het belangrijkste is volgens het college dat iedere inwoner binnen redelijke afstand gebruik kan maken van een sportaccommodatie.

'De leefbaarheid in Bronckhorst en de gezondheid van onze inwoners zijn enorm belangrijk. Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn. We willen onze inwoners en sportverenigingen daarom graag blijven faciliteren, met een duurzame sportaccommodatie in elk deelgebied', schrijft wethouder Evert Blaauw.

Nieuw complex in Vorden

De gemeente kiest daarom voor een goede spreiding van moderne binnensportgelegenheden. In Vorden, Hengelo/Keijenborg en Zelhem wordt de komende jaren geïnvesteerd in binnensport. In Vorden wordt een nieuw complex gebouwd en Zelhem wordt sporthal de Pol uitgebreid.

In Vorden wordt al langer gekeken of er nieuwe sporthal kan komen in combinatie met de nieuwbouw van de VO-school in Vorden. In Zelhem komt er meer ruimte om te sporten bij en in Hengelo/Keijenborg wordt gekeken of er extra zalen kunnen komen. In de omgeving van Hengelo komen veel mensen naar een sporthal om te sporten en daardoor is er nu te weinig ruimte.

