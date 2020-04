Hoe kan NEC overleven met bijna een halfjaar zonder inkomsten?

Ole Romeny (links) was de laatste speler die scoorde in het betaald voetbal (foto: Broer van den Boom)

De Nijmeegse club kwam voor het laatst in actie op 9 maart uit tegen Jong Utrecht en Ole Romeny maakte toen in de blessuretijd de winnende treffer, het laatste doelpunt in het betaald voetbal van dit seizoen. Pas na 1 september kan de nieuwe competitie mogelijk beginnen en dat betekent dus dat NEC het bijna een halfjaar zonder inkomsten moet doen.

Dat wordt een fors probleem voor de club, die het financieel toch al lastig heeft. Naar schatting scheelt het missen van nog vier thuiswedstrijden en eventueel duels in de play-offs zo'n half miljoen aan inkomsten, die al wel begroot waren.

Geld Kadioglu

NEC wacht nog altijd op zeven ton van Fenerbahçe. De Turkse topclub bleef in gebreke bij het betalen van de volledige transfersom voor Ferdi Kadioglu en dat bracht NEC financieel aan het wankelen. 'We hebben het hele seizoen moeten schuiven me geld', verklaarde algemeen directeur Wilco van Schaik. 'Niet voor niks liepen we achter met de huur van het stadion, terwijl we net weer bij waren. Maar het het geld van Fenerbahçe hebben we het liquide-technisch weer beter voor elkaar.'

foto: Broer van den Boom

NEC maakte de zaak aanhangig bij de FIFA en werd in het gelijk gesteld. Half april zou het bedrag alsnog binnen komen, maar het lijkt erop dat dit niet is gebeurd. Anders had Van Schaik zich ongetwijfeld triomfantelijk gemeld.

Financiële verlichting

De zeven ton van Kadioglu brachten NEC aanvankelijk acuut in de problemen, maar de geldschieters Harold en Jos Bons, Marcel Boekhoorn en Jack Bongers, bekend als de vier B's, stonden op om het gat in de begroting te dichten. Dat was naar verluidt meer dan de zeven ton vanuit Turkije. Mocht het geld van Fenerbahçe toch komen, dan moet dat in principe terug naar de vier B's. Die het dan wellicht willen herinvesteren. Maar voorlopig is het geld er nog niet.

Verder was de gemeente Nijmegen coulant voor NEC. De club kampt met een structurele huurachterstand voor stadion De Goffert, maar hoeft tot eind augustus geen huur te betalen. Dat brengt financiële verlichting, maar is feitelijk wel uitstel van executie, want het gaat om een bedrag van ongeveer drie ton dat toch ooit wel moet worden betaald.

Aflopende contracten

Nu het seizoen niet doorloopt in de zomer, hoeft NEC in ieder geval geen aflopende contracten toch nog te verlengen. Het gaat om negen spelers en trainer Adrie Bogers, keeperstrainer Gabor Babos en teammanager Muslu Nalbantoglu (foto).

NEC gaat met een aantal van hen nog wel in gesprek voor volgend seizoen, maar dat drukt niet meer op de huidige begroting.

Nieuw geld

Dit seizoen zal NEC met de hulp van de gemeente en de geldschieters nog net kunnen doorkomen. Maar ooit zal er toch betaald moeten worden. Ook is het de vraag of supporters weer een seizoenkaart zullen aanschaffen en of sponsoren en leden van de businessclub niet noodgedwongen gaan afhaken. Dat heeft vooral consequenties voor de begroting van komend seizoen, die flink omlaag zal moeten. Maar het spelersbudget gaat sowieso omlaag, omdat NEC van een aantal grootverdieners af raakt.

Desalniettemin heeft de club wel nieuw geld nodig. Er is al tijdenlang een plan om een nieuwe investeerdersgroep te creëren. Maar door de coronacrisis zijn bedrijven waarschijnlijk wat minder geneigd om te investeren in een voetbalclub. Dus zal de club toch waarschijnlijk toch weer aankloppen bij de vier B's. Anthony Musaba op snelheid (foto: Broer van den Boom)

Een andere manier om geld te verdienen zijn natuurlijk transfers. Anthony Musaba ligt goed in de markt en ook Bart van Rooij, Ole Romeny en Dirk Proper staan op de radar van meerdere clubs. Maar behalve Romeny liggen deze talenten vast tot de zomer van 2021 en dus kan NEC alleen deze zomer nog een redelijk bedrag krijgen bij een transfer. Maar zeker niet de hoofdprijs, omdat ze allemaal nog voor redelijk kleine contracten voetballen.

NEC staat dus voor een flinke uitdaging, maar speelt in een competitie waar alle clubs vergelijkbare problemen hebben. En dus kan de Nijmeegse club met een lagere begroting wellicht toch hogere ogen gooien dan de achtste plaats waarop dit seizoen is afgesloten.