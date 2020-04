Parkeerbeleid in Nijmegen op de schop, dit kun je verwachten

De plannen zijn nodig omdat Nijmegen hard groeit. Er moet flink gebouwd worden. En in de schaarse ruimte moet daarom worden ingeleverd op parkeerruimte, zegt wethouder Harriët Tiemens: 'Het was puzzelen om de plannen budgetneutraal rond te krijgen.'

Op sommige plaatsen gaat parkeren minder kosten: 'Maar dat wordt gecompenseerd doordat er op meer plaatsen betaald moet worden en er meer vergunningen komen.'

Twee tarieven

Het parkeerplan komt met duidelijkere tarieven. Het aantal parkeerzones wordt teruggebracht naar twee. In het hartje van de stad Nijmegen zijn bezoekers nu nog 2,90 euro kwijt om de auto een uur te parkeren. Dat moet 3 euro worden. Buiten het centrum kende Nijmegen verschillende tarieven om op straat te parkeren. Dat was 2,40 euro of 1,80 euro en wordt nu overal 1,90.

Er komen wel nieuwe gebieden bij waar betaald moet worden om te parkeren. Dat zal het geval zijn in nieuwbouwgebied Hof van Holland in Nijmegen Noord en in zones ten westen en oosten van de binnenstad.

Goedkopere parkeervergunningen

In de nieuwe plannen staat ook dat bewoners voortaan goedkoper uit zijn voor hun parkeervergunning. Tiemens: 'Dit moet er voor zorgen dat bewoners betaalbaar in hun wijk kunnen blijven parkeren en niet verdrongen worden door auto's van buiten de wijk.'

In het centrum gaat de vergunning omlaag van 15 euro naar 4 euro per maand. Buiten het centrum daalt het van 13 naar 2,50 euro per maand. 'Ik denk dat wij hiermee de goedkoopste van het land worden', aldus de wethouder.

Fietsstalling voor autoplekken

Nijmegen stimuleert het fietsgebruik en ziet dat op een aantal drukke punten in de stad al net zoveel fietsers als auto’s in de spits rijden. Er zijn dus ook fietsenstallingen nodig. Die kunnen gerealiseerd worden op autoparkeerplaatsen, bijvoorbeeld in de Kelfkensbosgarage. Daar wordt nog dit jaar een deel van een parkeerdek vrij gemaakt voor fietsparkeren.

In de komende tien jaar wordt parkeren met de auto in het centrum niet meer vanzelfsprekend. Nijmegen gaat meer investeren in parkeren aan de randen van de stad. Daarom komen er extra plekken aan de randen van de stad met gratis of goedkoop parkeren en de mogelijkheid om makkelijk van en naar het centrum te reizen met fiets, trein, bus of te voet als de voorziening dichter bij het centrum is.

Inspraak

De bezwaarprocedure gaat nu lopen. Volgens de wethouder is het lastig dat er nu door de corona geen bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden: 'Maar we kunnen niet wachten. We moeten bouwen. En gaan de inspraak nu digitaal doen.'

Als blijkt dat er tijdens de bezwaarprocedure onvoldoende divers wordt gereageerd, gaat ze kijken of er alsnog in september nog iets georganiseerd moet worden.