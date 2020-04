Wethouder Rheden bezoekt lokale ondernemers

Ook de horecabranche in gemeente Rheden is net als veel andere branches hard getroffen door de coronacrisis. Horecaondernemers proberen zich op allerlei manieren staande te houden. Wethouder Haverkamp bracht een bezoek aan één van hen; Partycentrum ‘Ons Huis’ in Rheden.

Nico Brouwer is eigenaar van Partycentrum ‘Ons Huis’ in Rheden, een echt Rhedens familiebedrijf van vader (Harry Brouwer) op zoon. De coronacrisis maakt dat ook deze ‘Rhese’ ondernemer moet kijken naar creatieve oplossingen en andere inkomstenbronnen net als veel andere (horeca)ondernemers.

Bezorgservice

Na de aankondiging van de maatregelen van het Rijk is Nico Brouwer gelijk begonnen met het thuisbezorgen van maaltijden. De interesse bij de gasten is er, zo blijkt. ‘Ons Huis’ verkoopt sinds de start van de bezorgservice gemiddeld 250 maaltijden per week. Nico Brouwer geeft aan dat de nieuwe tak van sport niet alle gederfde inkomsten compenseert maar dat het wel enige verlichting geeft.

Tikkie

Het bezorgen van maaltijden is een vak apart. De maaltijden moeten op tijd en warm worden bezorgd. De betalingen gaan via het zogenaamde Tikkie. De besteller krijgt via WhatsApp een link om online te betalen.

Ronald Haverkamp: 'Ik zie van dichtbij hoe ondernemers op een positieve en creatieve manier bezig zijn om te blijven ondernemen in deze moeilijke tijd. Ondernemers halen alles uit de kast om hierdoor heen te komen. Mijn oproep aan onze inwoners is dan ook: ga vooral lokaal inkopen doen! Doe je boodschappen bij de lokale slager, bloemist en groenteman. Het is juist nu belangrijk om de lokale ondernemer te steunen.'