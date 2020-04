Sportclubs blij dat ze weer open mogen: 'Maar er komt wel wat op ons af'

Woensdagavond belegt de Doesburgse voetbalclub een speciale vergadering over hoe ze weer open kunnen. Eén ding is duidelijk: er moet heel veel geregeld worden.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'De kleedkamers en kantine mogen niet open, maar ons materiaalhok zit in hetzelfde clubhuis. Hoe regelen we dan goed de uitgifte van ons trainingsmateriaal?', geeft Bruins als één van de vele voorbeelden waarover nagedacht moet worden voordat er weer getraind kan worden.

Veiligheid vrijwilligers staat voorop

En hoe zit het met de mensen die de trainingen geven? 'Onze club draait op vrijwilligers. Ook daar zal eerst overleg mee moeten zijn en er zal van alles voor geregeld moeten worden. Want hun veiligheid staat natuurlijk voorop.'

Bovendien mogen ouders van de regering niet langs het voetbalveld blijven kijken hoe hun kroost voetbalt. Hoe leid je dat in goede banen? Welke oplossingen moet je daar voor verzinnen?

Het bestuur ging er tot de persconferentie van Rutte dinsdag vanuit dat er dit seizoen helemaal niet meer gevoetbald zou mogen worden. 'We hadden daarom besloten het groot onderhoud naar voren te halen.' En dat betekent dat er één veld opnieuw is ingezaaid. 'Daar kun je dus niet op trainen.' Het zal heel wat passen en meten worden om trainingsveldjes te maken op het hoofdveld, waar kunstgras ligt.

Voetbalclub wil er ook zijn voor niet-leden

De club wil tevens gehoor geven aan de oproep van Rutte om er niet alleen voor de leden te zijn. Hoe dat precies vorm moet krijgen, weten ze ook nog niet precies. 'We gaan daarvoor ook zo snel mogelijk in overleg met de stichting Doesburg Beweegt, die coördineert hier in Doesburg alle jeugdsporten.'

Ward Terpstra van Doesburg Beweegt zegt blij te zijn met het aanbod van de club. 'Ik ga zelf ook met de gemeente in vergadering, wat er allemaal moet gebeuren.'

Ook hier is duidelijk dat er hard gewerkt moet worden om de jeugdsport weer snel op de been te krijgen. 'De volleybalclub traint bijvoorbeeld in de sporthal. Die blijft dicht. We zullen moeten kijken of er ook op een buitenveldje getraind kan worden en waar vinden we dat veldje dan?'

29 april lijkt nog een eind weg, maar er is werk aan de winkel, zodat de jeugd weer een balletje kan slaan of trappen.