'Laat elk kind, elke dag, twee uur naar de basisschool gaan'

GelderVeste heeft zeventien basisscholen in de Achterhoek, waaronder in Doetinchem, Ruurlo en Zelhem. Laarakker bekijkt woensdag op welke manier zijn scholen weer open kunnen: 'Elke school krijgt een protocol.'

Het online lesgegeven gaat volgens Laarakker goed, maar is 'enorm vermoeiend'. Hij ziet graag dat elk kind dagelijks een uurtje of twee naar school gaat: 'In een bepaald ritme. Zodat zo gauw mogelijk die structuur bij dat kind en die leerkracht weer terugkomt.'

Veiligheid voor kinderen en leerkrachten

Laarakker probeert de veiligheid van kinderen en leerkrachten zo goed mogelijk te waarborgen: 'Nou, de echte veiligheid kan ik ook niet garanderen. Dat kon de premier gisteren ook niet.'

Hij heeft vertrouwen in de onderzoeken die er nu beschikbaar zijn over corona en kinderen: 'Alles wat we nu weten is dat de overdracht van kinderen op volwassenen en van kinderen op kinderen heel erg klein is. Dus daar moeten we het mee doen.'

'Buiten de poort een knuffel geven'

De bestuursvoorzitter hoopt dat al zijn leerkrachten gewoon durven te komen: 'We houden rekening met de veiligheid. We hebben gisteravond al wat handvatten opgesteld voor de directeur om om te gaan met die angst. Maar we kunnen nooit honderd procent wegnemen.'

Het personeel wordt nu geïnstrueerd op extra aandacht voor de hygiëne en afstand houden tussen het personeel onderling. Ouders mogen de school ook niet meer in: 'Buiten de poort even een knuffel geven, dan de speelplaats op en met de juf op gepaste afstand het schoolgebouw in.'

Verslaggever Vera Eisink in gesprek met Frans Laarakker op Radio Gelderland: