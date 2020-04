Met deze tips beleef je onze provincie vanuit huis

Of het nou gaat om het maken van Arnhemse meisjes, het luisteren naar audioverhalen van het gloednieuwe Airborne Museum Hartenstein of Veluwse memorie spelen, het kan allemaal vanuit huis. Het toerismebureau heeft de leukste thuisblijftips gebundeld per regio.

Wild spotten op de Veluwe

Zo hoef je om wilde dieren te spotten helemaal niet je huis uit. Er hangen tientallen wildcamera's in Het Nationale Park De Hoge Veluwe die dag en nacht wilde dieren vastleggen. Jaarlijks worden er meer dan een miljoen foto’s gemaakt. Die zijn belangrijk voor ecologisch onderzoek naar het park. Alle foto's moeten stuk voor stuk worden bekeken om te checken of en welke dieren er op staan. Je kunt dus wild spotten vanuit je luie stoel en bijdragen aan het onderzoek.

De Veluwe staat niet alleen bekend om het park en de wilde dieren, ook zijn er vele bekende musea. Deze zijn ook online te bezoeken. Zo kun je bij het Kröller-Müller Museum de collectie nu online bekijken en is een timelapse van de restauratie van het populaire kunstwerk ‘Jardin d’émail’ te zien. CODA Museum heeft voor kinderen een thuissafari bedacht. Ook kunnen de kids hun eigen Kasteel Cannenburch in een kijkdoos knutselen of Veluwse memorie spelen.

Arnhemse meisjes proeven

Voor echte Arnhemse lekkernijen hoef je ook de deur niet uit. Want met de thuisblijftips maak je zelf echte Arnhemse meisjes of stroopwafels van de Lunchclub.

Na het bakken kun je een kijkje nemen bij Burgers' Zoo. Er is niemand in de dierentuin en dat zorgt voor bijzondere beelden én geluiden. Door speciale video's van het dierenpark waan je jezelf midden in de mangrove. Wel even je ogen dichtdoen.

Waar je ook naar kan luisteren vanuit huis zijn indrukwekkende audioverhalen over de oorlog. De opening van het gloednieuwe Airborne Museum Hartenstein is uitgesteld, maar de collectie is online te vinden.

Nijmeegse theaters voor thuis

Theatergroep Kwatta, Stadsschouwburg en De Vereeniging komen met ‘Theater voor thuis’, met voorstellingen die je vanaf de bank kunt bekijken. Filmhuis LUX maakt de programmareeks: LUX bij je thuis! De makers trakteren de bezoeker de komende tijd via diverse online kanalen op verschillende programma’s, zoals een verdiepend gesprek voor of na een film en een live filmquiz.

Ook nu bijna iedereen thuis zit of thuis aan het werk is, blijft ontspannen zeker belangrijk. Voorlopig is het niet mogelijk om hiervoor een sauna te bezoeken. Thermen Berendonck biedt een oplossing, met iedere dag handige tips over hoe je kunt ontspannen en wellness in huis kunt halen.

Inspiratie opdoen voor later

Het toerismebureau hoopt dat de tips mensen enthousiast maken en leiden tot meer bezoek aan bijzondere plekken in onze provincie als dat weer is toegestaan.