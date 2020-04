Ondernemers treuren om verlenging lockdown: dit kost ons veel omzet

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat de meeste coronamaatregelen tot 20 mei van kracht blijven. Dat betekent onder meer dat de horeca en kappers tot die tijd gesloten blijven. Bovendien zijn alle evenementen tot 1 september afgelast.

Wel heeft het kabinet bepaald dat kinderen tot 12 jaar weer mogen sporten. Erik Kroon is eigenaar van outdoorbedrijf SOS Events in Uddel. Hij hoopt voorzichtig dat zijn twee klimbossen op de Veluwe weer open mogen voor de jeugd. 'Mag je weer klimmen? Ik denk van wel, het is een sportieve activiteit.'

Bedrijfsuitjes en teambuildingsessies, een belangrijke inkomstenbron voor SOS Events, is er in ieder geval de komende drie weken niet bij. 'Dit kost veel omzet, we moeten maar weer blijven wachten.

'Ik vraag me af of het hulppakket afdoende is'

Gerrianne Koning, eigenaar van modezaak Oopz in Lochem, maakt zich zorgen. Toeristen blijven weg, evenementen worden afgelast en dat betekent voor veel middenstanders zoals zij, minder inkomsten. 'Bovendien is er veel minder vraag naar kleding. Ik vraag mij af of het huidige hulppakket afdoende is voor mij en mijn collega's.'

'Ik mis een halfjaar omzet'

Carla Pannen uit Eefde ontwerpt en maakt bruidsmode, een contactberoep. Een bruidsjurk afspelden op de toekomstige bruid gaat nu niet. Bovendien worden bijna alle bruiloften nu uitgesteld. 'Ik mis een halfjaar omzet. Hoe ik dat voor elkaar ga breien, ik heb nog geen idee.'

Ina Cornelissen van het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen weet na de persconferentie van Rutte dat er voorlopig geen theatervoorstellingen gegeven kunnen worden. Ook het restaurant van het Toverbaltheater moet voorlopig dichtblijven, allemaal activiteiten die volgens Cornelissen normaliter zorgen voor 'de broodnodige extra inkomsten'.

