De Graafschap mag rekening houden met promotie

De Graafschap speelt in het nieuwe voetbalseizoen waarschijnlijk in de eredivisie. 'Ik heb nog geen scenario's gehoord waarin niet gepromoveerd wordt', vertelt directeur Hans Martijn Ostendorp.

Het besluit van het kabinet dat evenementen ook tot en met september verboden blijven, betekent dat er ook tot die tijd geen betaald voetbal meer is. Het seizoen is klaar en De Graafschap zit nu in de wachtkamer als nummer twee van de Eerste Divisie. Die plek zou aan het eind van het seizoen promotie betekenen.

In theorie is het mogelijk dat de KNVB het seizoen ongeldig verklaard en De Graafschap volgend seizoen gewoon weer in de Keuken Kampioen Divisie moet uitkomen. Maar die kans lijkt klein.

Minste verzet

De verwachting is dat koploper SC Cambuur en De Graafschap de stap mogen maken op basis van de huidige ranglijst en dat ADO Den Haag en RKC Waalwijk, nu op de degradatieplaatsen, zich in de eredivisie handhaven. Dat besluit zou ook op het minste verzet stuiten.

De spelers Seuntjens en Van den Boomen tonen de prijs die hoort bij de periodetitel. Nu is het wachten op de grootste prijs, promotie

Dichtbij het vuur

Ostendorp zit als directeur van De Graafschap dichtbij het vuur en heeft regelmatig contact met de hoge heren van de KNVB. De bond neemt uiteindelijk een besluit over deze gevoelige kwesties. 'Ik heb nog geen scenario's gehoord waarin niet gepromoveerd wordt door een club', zegt Ostendorp enigszins hoopvol.

'We verwachten vrijdag meer duidelijkheid', zegt de Achterhoeker. 'Maar ik reken op promotie. Ook na de uitspraak van de UEFA over de Europese plaatsen. Gezegd daarbij is dat er gehandeld wordt op sportieve gronden. Dat zou betekenen dat de stand van nu geldig is. Ik verwacht dat de KNVB dat overneemt, maar we moeten en zullen wachten op datgene wat de bond gaat voorleggen. Ik heb begrip voor de complexiteit.'

Stijgende inkomsten

Voor De Graafschap zou promotie een zegen zijn, ook nu de club terugvalt in inkomsten door het gemis van een aantal thuiswedstrijden in april en mei. In de eredivisie zullen de grote sponsoren zeker blijven. Daarnaast stijgen de tv-inkomsten weer en zal stadion De Vijverberg ongetwijfeld ook weer goed gevuld zijn. Voorwaarde is uiteraard wel dat het coronavirus is ingedamd en het verbod op evenementen daarmee van tafel gaat.

Bescheiden feest

Een groot feest zal De Graafschap niet vieren. Het mag simpelweg niet en Ostendorp zou het ook niet gepast vinden. 'Je wil het allerliefst op het veld dat ultieme gevoel beleven en op die plek met zijn allen feest kunnen vieren. Nu zal dat heel bescheiden zijn en dat is ook logisch. Maar het effect is voor ons inderdaad hetzelfde. Het hele seizoen was alles al gericht op promotie. We waren ook heel goed op streek met na de winterstop slechts twee verliespunten.'