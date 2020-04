Horeca blijft dicht: 'Ondernemers zien hun bedrijf langzaam failliet gaan'

De beren voor het raam bij Beer and Bites lijken haast verlangend te kijken tot er weer eens klandizie binnenkomt. En uitbater Danny van der Pluijm kijkt dinsdagavond net zo verlangend naar de persconferentie van premier Rutte.

Geen vooruitblik

Maar hij is zwaar teleurgesteld door de uitkomst. Niet dat hij had verwacht om volgende week weer open te kunnen, maar hij had iets van een lichtpuntje willen hebben. Van der Pluijm: ‘Het punt is nu dat iedereen te neergeslagen is. Dat er geen visie en vooruitblik is. We moeten een keer iets positiefs doen.'

Danny van der Pluijm volgt persconferentie. Foto: Omroep Gelderland

Veel horeca-ondernemers hadden al nagedacht over maatregelen om met inachtneming van de anderhalvemeterregels de zaak toch weer te openen. Zelfs al zou dat nauwelijks geld opleveren. Het zou de economie volgens Danny toch weer langzaam op gang helpen, want achter iedere horecazaak zitten ook toeleveranciers zoals slagers, groenteboeren en bierbrouwers.

Faillissementen

Dat de Vierdaagsefeesten niet doorgaan, komt nog eens bovenop het omzetverlies dat er nu toch al geleden wordt. De feesten zijn normaal goed voor een omzet van 62 miljoen euro in de Waalstad.

Naast Beer and Bites heeft Danny van der Pluijm ook de Irish pub The Shamrock en Spijshuis Uylenspieghel in zijn bezit. Die laatste bestaat komend weekend 45 jaar, maar er komt natuurlijk geen feest.

Van der Pluijm maakt zich over zijn eigen zaken niet zo’n zorgen, omdat hij nog wel wat vlees op de botten heeft. Maar voor veel collega-ondernemers ziet de komende tijd er somber uit. Van de Pluijm: ‘Horeca-ondernemers zien hun bedrijf gewoon langzaam failliet gaan.’