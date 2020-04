Geen betaald voetbal meer, begrip bij Gelderse clubs

Het voetbalseizoen in Nederland zit erop. Evenementen blijven tot 1 september verboden. De Gelderse clubs tonen begrip. 'Fijn dat er duidelijkheid is.'

Premier Mark Rutte vertelde tijdens een persconferentie dat een verbod op evenementen met drie maanden is verlengd. Daarmee is definitief een streep gezet door alle wedstrijden in het betaald voetbal en is het seizoen voorbij.

'De risico's kunnen we zeker niet aan', gaf Rutte in algemene zin aan. Hij gaf aan voor 'duivelse dilemma's' te hebben gestaan de afgelopen weken. 'Ik heb er enorm mee geworsteld, maar voorzichtigheid is nu beter dan spijt achteraf.'

Omdat ook voetballen zonder publiek aangeduid wordt als een evenement, is het voetbalseizoen dus voorbij. De maatregelen van het kabinet heeft in het voetbal grote gevolgen. Het nieuwe seizoen zou al op 8 augustus beginnen met een wedstrijd om de Cruijff-schaal en de competitie een week later.

'Goed dat er duidelijkheid is'

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap heeft begrip. Voor hem is het geen verrassing. 'De premier heeft gelijk, daar is niet aan te ontkomen. Het is goed dat er nu helderheid is. Heel jammer dat we dit seizoen niet meer voetballen, maar de gezondheid staat voorop.'

Nieuwe seizoen later

NEC-trainer François Gesthuizen sluit zich aan bij die woorden. 'Voor mij is dit geen verrassing. Ik ging hier al wel vanuit. We zullen nu weer een nieuw plan moeten maken. Tot 1 september geen evenementen betekent ook dat het nieuwe seizoen weer later zal beginnen. Ja, wij spelen ook volgend seizoen weer in de eerste divisie, maar daar heb ik de laatste weken helemaal niet aan gedacht.'

Trainen kan voorlopig ook niet in groepsverband bij de clubs. Betaald voetbal organisaties waren alweer volop plannen aan het maken om in kleine groepjes de trainingen op het veld te hervatten. 'Vanaf 20 mei zullen we weer nieuwe maatregelen krijgen', aldus Gesthuizen.

Veel vragen

Ook Vitesse kwam dinsdagavond met een reactie. 'We respecteren vanzelfsprekend dit besluit', zegt directeur Pascal van Wijk. 'De volksgezondheid is het allerbelangrijkste. Wat de gevolgen zijn, moeten we de komende periode uitwerken.' Van Wijk laat weten dat er nog veel vragen zijn. 'Hoe gaat het individuele programma eruit zien voor onze spelers? Wat betekent het besluit voor de start van het nieuwe seizoen?'

Promotie voor De Graafschap?

Of De Graafschap, dat op een promotieplaats stond in de eerste divisie, nu promoveert is nog onduidelijk. De KNVB zal daarover later een besluit weten. De club uit Doetinchem gaat daar overigens zelf wel vanuit. 'We zijn heel benieuwd waar de bond nu mee gaat komen', aldus Ostendorp. Het bestuur betaald voetbal bepaalt welke clubs wel of niet promoveren, wie kampioen gaat worden en welke clubs Europees voetbal gaan spelen.

