Achterhoek bezorgd over sluiting van cellencomplex

Burgemeesters in de Achterhoek vrezen voor verdere vermindering van de politiecapaciteit in de regio door het besluit om het cellencomplex in Doetinchem komende zomer te sluiten. Burgemeester Mark Boumans, voorzitter van de Regio Achterhoek, hoopt dat de Tweede Kamer een streep door de beslissing zet en waarschuwt voor een negatieve spiraal.

'Het is gewoon zonde, dit doet direct inbreuk op ons veiligheidsniveau', vindt Boumans, die aangeeft dat onder meer het aantal aangiften en arrestanten van belang is voor de verdeling van de politiesterkte in Nederland. De burgemeester verwacht dat mensen reageren op een terugloop in het aantal arrestanten, volgens Boumans een gevolg van de sluiting van het cellencomplex.

'Als inwoners zien dat een aangifte doen minder effect heeft, gaan er minder mensen aangifte doen. We komen dan in een hele negatieve spiraal terecht van minder aanhoudingen, minder aangiften, minder politie', denkt Boumans, die aangeeft dat de Achterhoek de afgelopen jaren al niet goed uit de verdeling van politiecapaciteit komt: 'Nu holt het nog verder uit.'

Vier arrestantencomplexen

De politie heeft besloten om in totaal vier arrestantencomplexen in de politieregio open te houden. Niet alle arrestanten zullen vanuit de Achterhoek naar Borne of Arnhem, waar de complexen blijven bestaan, moeten worden gebracht. In politiebureaus komen zogenaamde ‘ophoudkamers’.

'Een winkeldief die we aanhouden, kunnen we op het bureau in Doetinchem blijven afdoen', legt teamchef Patrick de Koeijer van de Politie Achterhoek-West uit. 'We zullen naar Arnhem gaan als het gaat om verdachten die meerdere dagen voor een onderzoek moeten blijven.'

Overigens wordt het complex in Arnhem op termijn samengevoegd met Nijmegen op een nieuwe locatie in Elst.

Veel reistijd voor agenten

Boumans wijst op de slechte bereikbaarheid van de Achterhoek en de reistijd naar Borne of Arnhem. 'Wij zien nu al dat reistijden hier groter zijn dan elders in het politiegebied Oost-Nederland', zegt de burgemeester.

'We zien ook dat het aantal aanhoudingen lager is dan elders, dus dit heeft grote betekenis', vindt Boumans, die aangeeft er voor de locaties in Ede en Tiel andere uitwijkmogelijkheden zijn, in tegenstelling tot Doetinchem: 'Wij zitten voor meer dan de helft met onze grens aan Duitsland. Je kunt een Nederlandse arrestant echt niet naar Bocholt brengen. Wij zitten in een hoek waar je geen kant op kunt.'

Teamchef vindt zorgen terecht

De teamchef van de politie noemt de zorgen terecht, maar houdt zich nog op de vlakte over de gevolgen van de sluiting. De Koeijer geeft aan dat personeel dat belast is met arrestantenzorg nu op een andere plek binnen het arrestantenwerk terecht komt, het zou dus niet ten koste hoeven gaan van ‘blauw op straat’.

'We zijn in gesprek hoe we de vervoersdienst richting Arnhem vorm kunnen geven', zegt de teamchef. 'Ik ben zeer benieuwd wat het uiteindelijk betekent voor de beschikbaarheid op straat. Ik vind het belangrijk dat we buiten onze dienstverlening op peil kunnen houden, daar ga ik voor.'

‘Moet teruggedraaid worden’

De hoop van Achterhoekse burgemeesters is nu gevestigd op Den Haag. 'Het is een heel ongelukkig besluit dat teruggedraaid moet worden', vindt Boumans. 'Nu de politieleiding dit finale besluit heeft genomen, moeten wij een beroep doen op de Tweede Kamer om dit besluit terug te draaien of om extra geld beschikbaar te stellen om het complex in Doetinchem open te houden. Daarmee blijft de politiezorg enigszins in de benen in ons gebied.'

