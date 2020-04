Help ons mee om ouderen in het zonnetje te zetten

Onze Stichting Laat kinderen lachen. Zet zich normaal gesproken in om kinderen die bv ziek zijn of gepest worden of een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt een leuke dag te bezorgen. Ook maken wij voor kinderen die niet hun verjaardag kunnen vieren een verjaardags- box. Maar vanwege het coronavirus moeten wij deze activiteiten voor kinderen uitstellen en hebben wij ons beleid ook een beetje aangepast.

Niet alleen kinderen maar ook ouderen worden nu in het zonnetje gezet. Zo hebben ze 19 april 200 kleine pakketjes gemaakt en deze in een zakje bij ouderen aan de deur gehangen. Dit willen we nu vaker gaan doen en we zoeken mensen die wat lekkers zouden willen sponsoren, zoals een koekje of en snoepje. Ook zijn wij op zoek naar waar we vogeltjes van maken.

Kunt u helpen? Reageren kan hieronder!