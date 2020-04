Laat je moeder toezingen door Sjon en Sjakkelien

Moederdag staat voor veel mensen in het teken van een bezoekje aan moeder.

Moederdag is traditioneel in Nijmegen ook de Dag van het Levenslied-dag. Door de Corona maatregelen gaat door beide helaas een streep. Althans, voor veel senioren is het niet waarschijnlijk dat de maatregelen rondom bezoek rond Moederdag veel soepeler zullen zijn. Sjon en Sjakkelien organiseren daarom voor alle moeders en andere levenslied liefhebbers een schrale troost. Het Moederdagconcert! Via hun Facebook en Instagram account kunnen mensen vanuit hun eigen huis of tuin genieten van een gratis concert waarin vele levensliedklassiekers voorbij zullen komen. Het concert op 10 mei begint om 16.00 uur en is te volgen via Facebook of Instagram

Sjon en Sjakkelien nodigen mensen nadrukkelijk uit om een verzoekje te doen. Zo kunnen mensen hun moeder op moederdag toch laten toezingen en uiteraard worden de betreffende moeders en afzenders even kort genoemd!

Wil jij ook een verzoekje insturen voor je moeder? Laat hieronder uw reactie achter.