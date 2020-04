Positieve cijfers voor Nijmegen, maar dat was voor de coronacrisis

Wat vooral opvalt in de meest recente cijfers is de krapte op de woningmarkt. Hoewel er 8000 nieuwbouwwoningen zijn bijgebouwd sinds 2012, blijft het met name voor starters moeilijk een huurwoning te vinden.

Verkeersdrukte

Het college verwacht dat het aantal huishoudens in de aanloop naar 2040 nog met 10.000 zal toenemen. De verkeersdrukte in en om de stad blijft een punt van aandacht, met name voor autoverkeer. De bereikbaarheid met de fiets wordt beter beoordeeld dan die per auto en openbaar vervoer.

De laatste drie jaar zijn er bijna 7000 banen bijgekomen in Nijmegen; bijna alle sectoren groeiden. De werkloosheid daalde naar 4 procent en de waardering van ondernemers voor het ondernemersklimaat blijft stabiel en goed. Er zijn minder bijstandsuitkeringen dan enkele jaren geleden; 7100 nu tegenover 8000 in 2017.

Groei 70-plussers

De vraag naar zorg is toegenomen; het aantal WMO-cliënten is ten opzichte van 2017 met 770 gestegen naar 12.100 in 2019. En het college verwacht nog een verdere groei omdat het aantal 70-plussers de komende 15 jaar sterk zal toenemen. Ook zal de vraag naar geschikte woonruimte voor deze groep toenemen. Ook de vraag naar jeugdhulp is de afgelopen jaren toegenomen.

Nijmegenaren gebruiken minder elektriciteit, maar nog evenveel gas als in 2015. Inmiddels heeft ruim een kwart van de woningen het hoogste of één na hoogste duurzaamheidslabel. Het aandeel woningen met zonnepanelen ligt nu op 8 procent en het aandeel woningen dat is aangesloten op stadsverwarming op ruim 7 procent. Het scheiden van afval blijft opvallend goed in Nijmegen; het hergebruik ligt op 72 procent.

Coronacrisis nog niet meegenomen

Het college waarschuwt wel dat alle cijfers zijn verzameld vóór de uitbraak van de corona crisis. Het ligt volgens het stadsbestuur voor de hand dat de resultaten volgend jaar door de coronacrisis een trendbreuk zullen laten zien op allerlei gebieden.