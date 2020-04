Roep om speciale coronacommissie van de provincie

De provinciale fractie van 50Plus wil een speciale commissie om de gevolgen van de coronacrisis in beeld te brengen. 'Wij maken ons ernstig zorgen over het voortbestaan van amateurclubs, toneelgroepen en allerlei verenigingen. Het cement in onze maatschappij', zegt Leendert Lodder, Statenlid van 50Plus.

De partij dient woensdagmiddag tijdens de digitale Statenvergadering een motie in. Als het aan de partij ligt leveren alle fracties een lid. Die commissie moet dan met een stappenplan komen hoe maatschappelijke instellingen om kunnen gaan met de gevolgen van de crisis en wat er financieel nodig is. De SP steunt de motie.

'De vijf miljoen die beschikbaar is gesteld voor de gemeenten is niet toereikend voor de schade al al die instellingen. En bij het herstarten is extra geld nodig', aldus Statenlid Leendert Lodder. 'We moeten zorgen dat we niet van elkaar vervreemd raken door deze crisis.'

Nuon-geld

Wat hem betreft wordt er voor de financiering ook gekeken naar het Nuon-geld - de miljarden die de provincie nog altijd op de bank staan. 'Als er een moment is om dat geld te gebruiken is het wel nu.'

Overigens is de PVV bij de Statenvergadering wel van de partij. De PVV verliet vorige week de vergadering omdat ze stellen dat de digitale vergadering in strijd is met het eigen reglement van orde.

Normaal gesproken moeten politici fysiek aanwezig zijn om te mogen stemmen, maar er is nu een tijdelijke wet aangenomen waardoor dat ook digitaal kan. Volgens Marjolein Faber moet dan eerst het reglement van orde worden aangepast. 'En dat moet fysiek. Wij zijn van de partij, want we willen onze achterban niet in de steek laten. We hebben ons punt duidelijk gemaakt en als er later gedoe mee komt hoeven ze niet bij ons te zijn.'

Zie ook: Provincie vergadert digitaal of ze wel digitaal mag vergaderen