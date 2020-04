Herontwikkeling De Hulsen op losse schroeven door terugtrekking zorgaanbieder

De herontwikkeling van De Hulsen is op losse schroeven komen te staan, omdat Zorggroep Maas en Waal te kennen heeft gegeven niet langer te participeren in de business case. De zorgaanbieder wil het risico niet aangaan dat er wellicht te weinig cliënten voor langdurige zorg zullen zijn. Het huidige zorgcentrum voor dak- en thuislozen is sterk verouderd. De terugtrekking van Zorggroep Maas en Waal betekent dat de deelnemende gemeenten opnieuw op zoek moet naar een manier om de business case sluitend te maken.

Onvoldoende aanbod van cliënten

De zorgpartijen Zorggroep Maas en Waal en IrisZorg zouden mee investeren om de business case voor de herontwikkeling van De Hulsen financieel sluitend te krijgen. Zorggroep Maas en Waal stemde eerder in om 'aan de voorkant' mee te investeren in de business case om mede-eigenaar te worden van een deel van het gebouw dat voor haar cliënten bestemd is. Haar doelgroep zou op de begane grond van het nieuwe pand gehuisvest worden. Maar nu heeft Zorggroep Maas en Waal kenbaar gemaakt dat zij als organisatie niet langer zal participeren in de businesscase De Hulsen, omdat zijn van mening is dat business case voor de verpleegunit niet haalbaar is door onvoldoende aanbod van cliënten. Hierdoor ziet de zorgaanbieder geen mogelijkheden om voor de aankoop van de verpleegunit voldoende financiering bij de banken te verkrijgen.

‘Waren al heel ver’

Wethouder Grete Visser (D66) heeft begrip voor het standpunt van Zorggroep Maas en Waal, maar betreurt het wel ten zeerste. ‘Niet alleen vanwege de financiële kant van de business case, maar vooral omdat wij meerwaarde zagen in het voortzetten en intensiveren van de samenwerking tussen IrisZorg en Zorggroep Maas en Waal voor cliënten uit onze regio. In het haalbaarheidsonderzoek hebben wij meerdere scenario’s verkend om de businesscase sluitend te krijgen. We zijn uiteindelijk tot het scenario gekomen dat beide zorgpartijen moeten bijdragen in de investering. Tot voor kort gingen we er ook van uit dat dit ging gebeuren. We waren er eigenlijk al heel ver mee.’

Oplossingen zoeken

Met het wegvallen van de investering van Zorggroep Maas en Waal is er sprake van een business case die niet langer financieel sluitend is, zegt Visser. ‘We moeten nu op zoek naar hele nieuwe scenario’s om tot een sluitende business case te komen. Het gat tussen de realiteit en de haalbaarheid is groot geworden. Misschien moet het project nu kleiner worden, met een andere zorgaanbieder. Misschien moeten we op een kleiner terrein kijken. Maar de urgentie op dit project heerst nog steeds. Samen met IrisZorg zijn wij nu een aantal andere scenario’s aan het verkennen om de business case weer financieel sluitend te krijgen. Voor de zomer presenteren wij de uitkomsten hiervan aan de gemeenteraad en informeren wij de raad over de mogelijke oplossingen.’

Geen gevolgen voor huidige situatie

Voor de huidige dagelijkse gang van zaken bij De Hulsen zijn er geen directe gevolgen. ‘Het maakt voor huidige situatie niets uit’, zegt Visser. ‘We moeten hoe dan ook kijken naar tijdelijke huisvesting voor de cliënten van De Hulsen.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7