Huib en Albertine hebben een hele bijzondere auto

Meteen na hun huwelijk in 1974 stapten Albertine Slotboom en Huib de Leeuw uit Westervoort in hun oude Ford GPW Jeep die was gebouwd voor militairen met minimaal twee sterren op de schouder. Ze gingen op huwelijksreis naar Normandië; de plek waar hun oude auto in juni 1944, een paar weken na D-Day, aan land kwam op Juno Beach.

De Jeep staat er prachtig bij in het zonlicht in de voortuin in Westervoort. Geschilderd in Royal Air Force blue. Canvasdeuren en dak. Achter het stuur de houder voor het geweer. Aan de zijkant een bijl en een schep. In de schep zit een gat.

'Van een Duitse kogel', vertelt Huib de Leeuw. Hij kocht de Jeep in 1972 voor 500 gulden van een boer in Vorden. Een roestig wrak met veel missende onderdelen. Heel veel tijd, geld en energie steken Albertine en Huib erin om hem helemaal in oude staat terug te brengen. En heel veel kilometers maken ze er mee.

Foto: in de schop is nog het gat dat een Duitse kogel erin maakte te zien

'We hebben drie kinderen en die propten we op het piepkleine achterbankje. Achterop een bak voor de tent en daar gingen we', vertelt Albertine. 'Heel Europa door op die oncomfortabele stoeltjes. De kinderen klaagden nooit. Ze vonden het een avontuur. Toen ze te groot waren om er met z'n drieën in te passen en we noodgedwongen met een gewone auto moesten, baalden ze.'

Foto: boven het stuur de houder voor een geweer

De auto symboliseert voor het echtpaar uit Westervoort niet de oorlog, maar de vrede. 'Hij is door de geallieerden per boot naar Normandië gebracht om ons te bevrijden. Deze Jeep is door Frankrijk, België en Nederland gereden om ons vrede te brengen. Hij is achtergelaten op de luchthaven van Ypenburg in Nederland. Eigenlijk was ie gebouwd om een paar maanden dienst te doen, maar zie, hij rijdt nog.' Om zijn woorden kracht bij te zetten, start Huib de motor die in één keer aanslaat en begint te pruttelen.

Foto: Huid de Leeuw en Albertine Slotboom bij hun grote hobby

Ze gebruiken de Jeep en de andere spullen uit de Tweede Wereldoorlog die ze verzameld hebben om er scholen mee langs te gaan. 'Voor kinderen wordt het verhaal tastbaarder als ze aan de spullen kunnen zitten en er niet zoals in een museum alleen langs mogen lopen. Ons verhaal in de klas eindigt altijd met een bezoekje aan de auto waar de kinderen dan allemaal even in mogen zitten.'

Foto: voorop de Ford GPW Jeep het bordje met de twee sterren

Maar ze rijden er ook heel wat herdenkingen mee af. 'Veteranen vinden het geweldig om erin te zitten. Kijk: voorop zie je een rood bordje met twee zilveren sterren. Hier reden alleen hele hoge militairen in. Veel veteranen hebben nog nooit in zo'n Jeep gezeten en vinden het heel bijzonder als ze dat mogen doen. We kregen op een camping een keer spontaan gebak van een veteraan die ons wilde bedanken dat wij de moeite nemen zo'n auto in stand te houden.'