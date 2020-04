Regio Arnhem Nijmegen wil volledig circulair worden

In 2030 moet de helft van gebruikte grondstoffen komen uit recycled materiaal en in 2050 willen de provincie Gelderland en het Rijk zelfs een 100 procent circulaire economie. Om dat streven te halen belooft ook Nijmegen om zo veel mogelijk circulair te gaan werken in de grond-, weg- en waterbouw. De Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens (duurzaamheid) zet binnenkort haar handtekening onder de regionale ambities op het gebied van circulariteit in grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Nu al zijn er volgens wethouder Tiemens veel inspirerende projecten in de regio Arnhem Nijmegen. Zo is er bij de reconstructie van de Malderburchstraat in Nijmegen eind vorig jaar maar liefst 90 procent materiaal hergebruikt en 48 procent minder CO2 uitgestoten. Zulk soort initiatieven wil wethouder Tiemens verder stimuleren.

Krachten bundelen

Harriët Tiemens: ‘Door samen te werken en de krachten te bundelen geloven we dat we als opdrachtgevers als collectief in regionaal verband het verschil kunnen maken. Met onze inkoopkracht kunnen we de markt veranderen en de circulaire economie in onze regio stimuleren.'

Grond-, weg- en waterbouw vormt een van de grote gebieden waar de bulk zit van alle grondstoffenverbruik. Door juist in die sector de circulariteit aan te pakken wil wethouder Tiemens een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van het Rijk en de provincie om te komen tot een circulaire economie. Tiemens: ‘Dat betekent een regio waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoort en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen.’

Beste circulaire regio

Naast de afspraak om in 2050 volledig circulair te zijn, heeft de regio Arnhem Nijmegen vorig jaar afgesproken om de CO2-uitstoot in de grond-, weg- en waterbouw in 2030 al te reduceren met 30 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dat komt overeen met de landelijke doelen, die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius.

Regionale samenwerking levert volgens de wethouder efficiëntievoordelen op. Harriët Tiemens: ‘Door samenwerking kunnen de inspanningen van de deelnemers gedeeld worden, bijvoorbeeld door gezamenlijk een training te ontwerpen en verzorgen voor de professionals van de gemeenten en provincie of een gezamenlijke inkoop.’ Bovendien geeft regionale afstemming over de ambities sturing aan producenten, zodat zij daarop kunnen anticiperen.

Dat het al goed gaat blijkt wel uit de erkenning die de regio Arnhem Nijmegen in 2018 kreeg als ‘beste circulaire regio van Nederland’, zo vertelt wethouder Tiemens trots. ‘Sindsdien heeft nog geen andere regio ons geëvenaard!’

Zie ook: Duurzaamste straat Nijmegen voorbeeld voor andere straten