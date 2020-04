Corona vraagt om maatregelen tijdens een uitvaart

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'We merken dat we het drukker hebben. Ik denk dat we de helft meer uitvaarten hebben.' Iris van Rossum coördineert de studenten van Axios Dragers in Nijmegen. 'Wij ondersteunen uitvaartverzorgers bij hun werk. We plaatsen de kist vanuit de auto op de baar, begeleiden de kist bijvoorbeeld in de kerk of op de begraafplaats, en we plaatsen de kist op het graf.' Bovendien schieten de dragers bij waar nodig.

Maximaal 30 personen

Maar nu zijn de werkzaamheden toch anders, merkt ook drager Paul Hanssen. 'Het belangrijkste verschil is natuurlijk het aantal mensen op een uitvaart. Wij zijn uitvaarten gewend waar meer dan 100 mensen op af komen, nu is 30 echt het maximum. Dat geeft een heel andere sfeer, en maakt ook dat wij meer betrokken zijn bij de uitvaart zelf.'

Van Rossum vult hem aan: 'Ik merk dat veel families het toch moeilijk hebben, dat ze geen afscheid kunnen nemen op de manier zoals ze zouden willen. Sommigen houden nu een kleine dienst, en willen later een groot afscheid met veel meer genodigden plannen.'

De dragers moeten zelf ook hun werkzaamheden aanpassen. 'We wachten nu de dienst buiten af. Op die manier zijn we maar heel kort in een aula of een kerk, en tellen we niet overal mee bij de 30 personen', legt Van Rossum uit. 'En we werken in vaste teams: normaal gesproken kijk ik wie er beschikbaar is, en stel ik daar een team van samen. Nu werken steeds dezelfde vier personen met elkaar, zodat bij één besmetting niet gelijk alle dragers besmet zijn.'

Dubbele handschoenen

Om besmettingen te voorkomen, nemen de dragers nog meer maatregelen. 'Normaal gesproken zouden we met z'n zessen werken tijdens een begrafenis', legt Hanssen uit.

'Nu zijn we met z'n vieren. Dan kunnen we onderling ook meer afstand houden. En zodra een overledene in verband wordt gebracht met corona, trekken we dubbele handschoenen aan: plastic handschoenen onder onze stoffen handschoenen. De plastic handschoenen gooien we weg, de gewone handschoenen stoppen we in een plastic zak en laten we daar twee weken inzitten. Op die manier hopen we het virus tegen te gaan.'

De dragers merken dat hun werk gewaardeerd wordt. 'We kregen ook voor de crisis al vaak te horen dat we eervol werk doen', legt Van Rossum uit. 'En ook nu zijn ze blij dat jonge dragers de overledene begeleiden. Het is fijn om zo een familie te kunnen begeleiden bij het laatste stapje, door de overledene op een respectvolle manier te begeleiden.’