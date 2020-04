Verspreidingsbureau Armada vraagt faillissement aan

Na bijna 45 jaar verspreidingen te hebben uitgevoerd, heeft verspreidingsbureau Armada in Apeldoorn besloten het faillissement aan te vragen. Als reden geeft Armada aan dat het bedrijf van de een op de andere week alle verspreidingsopdrachten is kwijt geraakt.

In een brief aan de medewerkers laat het bedrijf weten alles geprobeerd te hebben om tot een oplossing te komen, maar daarin niet is geslaagd en daardoor niet in staat is om de verplichtingen na te komen waaronder de betaling van de bezorgvergoedingen.

Voor veel jongelui was het rondbrengen van folders een leuk bijbaantje. Nu blijkt dat zij voor gedane arbeid niet worden uitbetaald. ‘Vooropgesteld spijtig voor het bedrijf! Maar men had eerder de bezorgers/ kinderen moeten laten stoppen met bezorgen. Ik weet dat eind februari iemand begonnen is met het bezorgen van folders en dat dit zijn eerste baantje is. Hij krijgt nu dus niks voor betaald', aldus een verontwaardigde ouder. Op Facebook regent het verder klachten van ouders die willen weten waarom hun zoon of dochter niet meer betaald krijgt.

Inmiddels is het bedrijf niet meer bereikbaar en ook de Facebookpagina is offline gehaald.