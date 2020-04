Deze mensen staan op de camping, maar niet omdat ze het willen

Camping 't Meulenhuis in Bruchem is gesloten voor toeristen. Eigenaar John Oomen: 'Ik werd vandaag nog gebeld door mensen of ze hier mochten staan. Maar ik wil geen enkel risico nemen, dus ik heb gezegd dat ze niet kunnen komen.'

Toch zijn er wel mensen op de camping te vinden. Het zijn alleen geen recreanten. Oomen biedt spoedzoekers een plekje op de camping. De gemeente Zaltbommel wijst hen zelfs naar zijn camping door om tijdelijk te wonen. Zo kreeg Ricardo van Leeuwen een aantal maanden geleden hier een plekje: 'Ik ben hier via het buurtteam Zaltbommel gekomen. Deze locatie is voor mij als optie aangewezen.'

Ricardo van Leeuwen (25) is werkloos en sliep hiervoor bij een boer op de bank. 'Op zich bevalt het goed. Ik was gewend op een bank te slapen bij een boer. Daar vielen snippers hout van de rotte muur. Dit is een aanzienlijke verbetering. Het is natuurlijk niet een hele grote woning. Ik weet niet voor hoe lang ik hier zit.'

Ook Ronald Monkhorst (62) staat sinds een paar maanden op de camping. Hij kreeg een ongeluk waardoor hij zijn baan en huis verloor. De camping in Bruchem is volgens hem de enige camping in Gelderland waar hij terecht kon omdat het een wintercamping is. 'Ik trok de stoute schoenen aan en belde de eigenaar.'

Ronald Monkhorst (62) verloor zijn huis en baan door een ongeluk. 'Ik ben ingeschreven bij de Woongaard voor een sociale huurwoning maar dan krijg je het bericht dat je tot 7 jaar moet wachten. Ik ben met weinig tevreden, maar je wilt liever in een huis dan in een camper wonen. Als hier gebouwd wordt zou ik daar graag willen wonen. Voor nu heb ik contact met een mevrouw van het buurtteam en met een taxibusje ga ik naar het ziekenhuis.'

Oomen blijft verzoeken krijgen van mensen die tijdelijk op de camping willen wonen. De nieuwste bewoner is Simone de Lucia (29). Zijn appartement in Amsterdam kan hij niet in omdat er tijdelijk iemand anders woont. De Amsterdammer zou namelijk op wereldreis gaan, maar aan dat avontuur kwam al snel een einde door de uitbraak van het coronavirus. 'We mogen de stacaravan huren van de eigenaar die nu niet naar de camping kan komen.'

Simone de Lucia (29) zei zijn werk en huis op om op wereldreis te gaan maar moest vervroegt terugkomen. 'Ik en mijn vriendin zouden gaan reizen tot na de zomer. Ons appartement in Amsterdam hebben we onderverhuurt. Via via kwamen we bij deze camping terecht. Nu moeten we op zoek naar een baan. Als die baan bijvoorbeeld in Maastricht is dan gaan we daar woonruimte zoeken. We solliciteren veel maar bedrijven zijn afwachtend.'

De campingeigenaar is blij dat hij wat voor de mensen kan betekenen. 'Iedereen verdient een plek om te wonen.'

Samen met een ondernemer in Tiel werkt hij aan een plan om op het weiland naast de camping huizen te bouwen voor spoedzoekers en arbeidsmigranten. 'Zodra die huizen er staan is de camping weer alleen voor recreanten.' De plannen voor de bouw van 75 woningen zijn in volle gang.

