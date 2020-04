Gelderse politie bekeurt gemiddeld 984 fietsers per maand

Maandelijks bekeurt de politie in Gelderland gemiddeld zo’n 984 fietsers; voor bellen of appen en rijden zonder licht. Dit blijkt uit onderzoek van beslist.nl, dat cijfers opvroeg bij het CJIB om na te gaan in hoeverre fietsers zich houden aan de nieuwe verkeersregels. Ook fietsendiefstallen werden in het onderzoek onder de loep genomen.

Gelderse fietser vaak beboet voor verlichting

De Gelderse fietser gedraagt zich klaarblijkelijk niet zo netjes in het verkeer. Ongeveer 25,3 op de 10.000 Gelderlanders kregen -tussen 1 juli 2019 en 31 januari 2020- een boete voor fietsen zonder verlichting. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde is 23 op de 10.000 inwoners, waarbij Noord-Holland de koploper is (31,4 boetes per 10.000 inwoners).

Voor appen of bellen tijdens het fietsen werden in Gelderland relatief weinig overtredingen begaan. Het Gelderse gemiddelde van 7,9 boetes per 10.000 inwoners steekt schril af tegen het landelijk gemiddelde (13,9 boetes per 10.000 inwoners), en vooral tegen de Groningse cijfers (25,7 op 10.000).

Ook minder fietsendiefstallen in Gelderland

In de afgelopen vijf jaar is het aantal geregistreerde fietsdiefstallen landelijk met bijna 40 procent gedaald. Wel bestaan er grote verschillen tussen provincies. Zo is de daling in Friesland ruim 54 procent, terwijl Noord-Holland te maken heeft van een daling van ‘slechts’ 23 procent.

De provincie Gelderland kent een relatief sterke daling van 34 procent. Per 10.000 inwoners worden er ‘slechts’ 31,4 fietsen gestolen. Met dit laatste gemiddelde staat Gelderland op de vijfde plek als provincie met de meest gunstige cijfers.

Een volledig overzicht van de cijfers per provincie, is terug te vinden op https://www.beslist.nl/info/fietsen-in-cijfers.html