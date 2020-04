'Coronacrisis wordt misbruikt om meer migranten naar Arnhem te laten komen'

De coronacrisis wordt misbruikt om 'toch weer meer migranten' naar Arnhem te laten komen. Dat stelt PVV-fractievoorzitter Coen Verheij in zijn vragen aan het stadsbestuur. 'Met enige verbazing' heeft hij kennisgenomen van het collegestandpunt over vluchtelingen in Griekse kampen.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp liet de gemeenteraad onder meer weten dat Arnhem de deur niet dicht doet voor de opvang van vluchtelingen. Zij benadrukt wel dat andere gemeenten in de regio ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen omdat Arnhem al voldoende doet 'op alle onderdelen van de vluchtelingenketen'. 'Zij zijn nu aan zet.'

'Kwetsbare vluchtelingen'

Ook wordt gesproken over het evacueren van kwetsbare vluchtelingen op de Griekse eilanden die daar onder 'erbarmelijke omstandigheden' verblijven. 'Voordat zij slachtoffer worden van het coronavirus.'

Bouwkamp zegt het kabinet te willen steunen om met name kinderen en ouderen 'een plek te geven in onze maatschappij'. Zij sluit zich dan ook aan bij the coalition of the willing om mee te denken en te werken aan de opvang van verweesde vluchtelingenkinderen.

Die brief is Verheij in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens hem is de coalition of the willing juist opgericht om het kabinet onder druk te zetten. Hij vraagt zich af waarom Arnhem de premier niet steunt in zijn positie dat 'de opvang van alleenstaande kinderen in Nederland niet aan de orde is'.

Ook vraagt Verheij zich af of Arnhem haar 'onderhandelingspositie niet verzwakt' door de deur niet dicht te doen. 'Daardoor kunnen andere gemeenten makkelijker nee zeggen.'

'Afhoudendheid voor de bühne'

Verheij meent dat het college 'afhoudendheid voor de bühne' veinst. Hij verwijst bovendien naar een NOS-publicatie waaruit zou blijken dat 92 procent van de verweesde kinderen jongens tussen de veertien en achttien jaar zijn.

Het merendeel komt uit Afghanistan. 'Het heeft er alle schijn van dat deze kinderen vooruit zijn gestuurd om later de rest van de familie over te laten komen met behulp van gezinshereniging', vindt Verheij.

'Gezondheid eigen inwoners eerst'

Verheij wijst erop dat Arnhem al een groot tekort heeft aan pleeggezinnen. 'Met deze nieuwe weeskinderen zullen de wachtlijsten alleen maar stijgen.

Ook stelt Verheij dat het onduidelijk is in hoeverre corona al heeft toegeslagen in de Griekse vluchtelingenkampen. De gezondheid en 'wellicht de levens' van de eigen inwoners moeten volgens hem nu op de eerste plaats staan.