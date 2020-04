Vallende sterren zien? Dan moet je er vannacht uit, de condities zijn ideaal

'Het is helder en er is geen maan, dus het is goed donker', vertelt Diana Woei. 'Prima weer om vallende sterren te zien.'

In de nacht van dinsdag op woensdag rond 4.00 uur is de kans het grootst dat de meteorenzwerm Lyriden te zien is. 'Het is niet een enorme zwerm aan vallende sterren, maar maximaal 20 per uur', aldus Woei. Wel kunnen de Lyriden spectaculair zijn en vertonen ze soms vuurbollen.

Tips om vallende sterren te zien

Haar tip is om de blik te richten op het zuidoosten, ter hoogte van de horizon. Om precies te zijn, ter hoogte van sterrenbeeld Lier en Hercules. 'Vanuit die sterrenbeelden heb je een grote kans dat je vallende sterren kunt zien.'

Nog een tip: kleed je warm aan want ook in de avond en nacht blijft het stevig waaien.

Ook te zien: de satellietentrein

Rond 5.00 uur woensdagochtend is een ander fenomeen aan de hemel te bewonderen, de Starlink-satellieten van Elon Musk. Die zien eruit als een ketting lichtjes die in een lijn voortbewegen. Volgens findstarlink.com beweegt deze zogenoemde satellietentrein zicht van west naar oost.