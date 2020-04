Hattemse musea laten digitaal pronkstukken zien tijdens Nationale Museumweek

Deze week is het de Nationale Museumweek. De musea zijn echter gesloten en daarom gaat deze 6e editie van de Museumweek door in een heel andere vorm. De verschillende musea zijn dit jaar niet fysiek te bezoeken, maar digitaal.

Het thema van dit jaar is: Ontdek samen– juist nu – ons échte goud. Het thema van de Nationale Museumweek zou dit jaar volledig in het teken staan van 75 jaar culturele vrijheid. Een passend thema bij 75 jaar Bevrijding waarvoor de Museumweek de handen ineen had geslagen met Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ondanks dat de deuren van de verschillende musea nu niet open kunnen, lijkt het thema nog belangrijker. Daarom is besloten om de Nationale Museumweek toch door te laten gaan, maar dan in een digitale vorm. Want kunst en cultuur kan juist in deze onzekere tijd steun bieden.

Speciale website

Tijdens de digitale Museumweek kun je gewoon vanuit huis musea bezoeken. Dat kan via de speciale website. Hierop is veel informatie te vinden over de deelnemende musea en staat 423 pronkstukken van Nederlandse musea, waaronder de drie Hattemse musea. Ook is het mogelijk een foto van een eigen kunstwerk in te sturen waarmee je kans maakt op een van de mooie prijzen.