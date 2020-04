Jong hert overleeft bezoekje aan dorp niet

Het hert liep rond 7.30 uur door de Hoofdstraat en belandde daarna in een woonwijk. Hans Raayman vertelt dat hij het beest rond 7.45 uur bij zijn buurman onder de carport zag staan. 'Het was een jong hert. Zijn nieuwe gewei was helemaal afgebroken en zijn kop zat onder het bloed. Waarschijnlijk is hij aangereden of heeft hij zichzelf verwond.'

Een camera filmde het hert in de Hoofdstraat. Bekijk de beelden (de tekst gaat eronder verder):

Twee spuitjes

De bewoners spanden een touw om ervoor te zorgen dat het hert niet weg kon. Ook werden de dierenambulance en de politie ingeschakeld. 'Dat touw was niet echt nodig, want hij was helemaal versuft', blikt Raayman terug.

Volgens de Epenaar heeft een dierenarts het hert laten inslapen. 'Het dier heeft twee spuiten gehad. De eerste was een verdoving. Daarna is het beest op een aanhanger gelegd en meegenomen.'

