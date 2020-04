Podcast Verstrikt van Omroep Gelderland wint Gouden NL Award

Jaarlijks overwegen naar schatting 400.000 Nederlanders een einde aan hun leven te maken. Erover praten is een taboe. Maar in Verstrikt, een vijfdelige persoonlijke podcastserie van Maarten Dallinga voor Omroep Gelderland, komt het hebben van doodsgedachten uitgebreid aan bod.

Dallinga spreekt met mensen die suïcidaal zijn of waren, nabestaanden en professionals. Ook is hij open over de doodsgedachten die hij zelf heeft gehad. De podcast start met een gesprek waarin hij zijn ouders voor het eerst vertelt over zijn vroegere suïcidaliteit.

'Ik ben vereerd'

Bij Omroep Gelderland zaten zo'n 60 collega's online mee te kijken of Maarten Dallinga in de prijzen viel met Verstrikt. Gejuich steeg op toen dat inderdaad zo bleek te zijn.

Ook Dallinga zelf was natuurlijk heel blij met de prijs: 'Ik ben vereerd. Geweldig. Heel erg bedankt jury. Knuffel voor Sandrina (hoofdredacteur Omroep Gelderland, red.) en Guus (directeur Omroep Gelderland, red.) dat ik ruimschoots over mijn uren mocht gaan. Het is het meest persoonlijke project dat ik ooit gedaan heb. Ik ben blij dat zoveel mensen hebben geluisterd en blij met de fijne reacties.'

Verstrikt is te vinden in podcastapps als Apple Podcasts/iTunes, Spotify, Stitcher en Players FM. Luisteren is ook mogelijk via de Omroep Gelderland-app en op deze dossierpagina.

De NL Awards zijn prijzen voor de beste programma's van de regionale omroepen uit het afgelopen jaar, verdeeld over zeven categorieën. Vorig jaar won Ridders van Gelre van Omroep Gelderland in de categorie 'beste tv-programma'.