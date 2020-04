Man wil voor ruim 200 euro met pistachenoten aan de haal

Het is woensdag 11 maart wanneer een man met een trolleykarretje de Lidl aan de Misterweg in Winterswijk binnenkomt.

De man gaat met zijn eigen karretje naar het schap met noten en vult de trolley met tientallen zakken pistachenoten. Vervolgens probeert hij met de buit de winkel uit te lopen.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Als het de notenliefhebber niet lukt het hekje bij de kassa te openen, gaat hij via de ingang van de supermarkt weg.

'Gelukkig waren er alerte klanten in de winkel', zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. 'Een van hen meldde de diefstal en een ander is op zoek gegaan naar de verdachte. Deze laatste getuige vond de trolley. De nootjes zaten er nog in.'

Het winkelkarretje met daarin de buit wordt gevonden in de buurt van de lokale omroep in Winterswijk. De verdachte blijkt na inspectie meer dan zestig zakjes met pistachenoten (winkelwaarde ruim 200 euro) in de trolley te hebben gestopt.

Wie weet wie de man is of andere informatie heeft die de politie kan helpen de pistachedief vinden, wordt verzocht 0800-6070 te bellen. Vermeld het zaaknummer 2020110583. Anoniem bellen kan naar 0800-7000. Er is ook een online tipformulier op politie.nl.