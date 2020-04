Zwarte Cross-fans kijken met spanning naar Mark Rutte

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik denk dat het niet doorgaat, ik ben er bang voor', zegt Joyce Willemsen. Het derde weekend van juli is vaste prik voor de vriendengroep, de caravans worden dan uit het stof gehaald voor een weekendje Zwarte Cross. 'We doen al enkele jaren mee met een wagen aan de cross. En daarnaast is het natuurlijk een super gezellig evenement dat we met vrienden beleven.'

Impact in de regio

Het festival trekt ieder jaar zo'n 220.000 bezoekers. Daarnaast zijn er veel Achterhoekse bedrijven betrokken, zoals bij de catering, beveiliging en het vervoer. En veel omwonenden bieden tijdens het festival overnachtingsplaatsen aan voor festivalbezoekers.

Voor veel Achterhoekers is het ook een ons kent ons feestje. 'Alle mensen die je kent komen hier, van m'n ouders tot m'n tantes, vrienden van school en zelfs de kinderen van de basisschool waar ik werk komen. Het heeft een hele grote impact als het niet doorgaat', vertelt Joyce.

Naast het festival zelf, is de voor- en napret ook groot bij de vrienden. 'Je leeft ernaar toe, je bouwt samen een wagen, je bent er dag in dag uit mee bezig.' De vriendengroep denkt alleen dat de kans nihil is dat het feestje dit jaar doorgaat. 'Het zou heel gek zijn om hier met 1,5 meter afstand feest te moeten gaan vieren, misschien heel klein maar ik denk ook dat dat lastig wordt. En ook: wie mag er dan wel komen? Dat is denk ik heel ingewikkeld.'

Sneeuwwipje

Aan de bouw van de wagen was de vriendengroep door de corona-maatregelen nog niet begonnen. Maar het ontwerp ligt wel klaar. 'Het plan was gemaakt, en goedgekeurd, dat is ook altijd wel even spannend. Maar ik denk dat het plan moeten blijven liggen tot volgend jaar, helaas.' De bedoeling was om in een grote wipwap, 'Sneeuwwipje' genaamd, mee te doen in de Sprookjesklasse.

'Verkleed in mooie jurken, mooi aangekleed en veel sneeuw', lacht Joyce. Maar de kans is groot dat die plannen de ijskast in moeten. Als het even kan wil de vriendengroep nog wel een klein eigen feestje organiseren van de zomer, mochten de regels worden versoepeld.

'Dan zou het super gezellig zijn als we de caravans ergens neer kunnen zetten en daar een feestje te maken. Iets kleiner, maar wel gezellig. Dat zou heel leuk zijn als dat zou kunnen.'