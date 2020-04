Na dertig jaar praten lijkt De Hoven eindelijk haar rondweg te krijgen

Dit jaar nog hadden de eerste auto's en vrachtwagens over de nieuwe rondweg om de Zutphense wijk De Hoven moeten rijden. Dat gaat niet lukken, maar volgens wethouder Annelies de Jonge is er wel een lichtpuntje. 'De provincie heeft een akkoord bereikt met een grondeigenaar in De Hoven. Dat betekent dat de ontwikkeling van de rondweg rond De Hoven kan beginnen.'

Volgens Everdien Gunsing van de Provincie Gelderland is de deal inderdaad in de maak, maar nog niet helemaal rond. 'We moeten nog langs de notaris, overeenstemming betekent nog niet dat we eigenaar zijn.' Als ook die stap is gezet, staat volgens de woordvoerder niets de aanleg van de rondweg nog in de weg.

Regionale bereikbaarheid

Over het plan wordt al zo'n dertig jaar gepraat. In 2018 ging de schop ook daadwerkelijk in de grond, voor een spoorwegonderdoorgang en een stukje asfalt dat vervolgens nog nooit is gebruikt. Begin dit jaar is er ook een boerderij gesloopt aan de Weg naar Voorst, op de plek waar de nieuwe rondweg moet komen te liggen. Toch bleef het daarbij, omdat de provincie een belangrijk stuk grond maar niet in handen kreeg.

Inmiddels is er met deze agrariër dus een akkoord bereikt en lijkt het erop dat de inwoners van De Hoven binnenkort zicht hebben op minder verkeersoverlast. Nu rijden er volgens de wijkraad van De Hoven dagelijks ruim 25.000 auto's door de Zutphense wijk. De N345 heeft namelijk een belangrijke functie voor het verkeer tussen de plaatsen Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Dorp krijgt ander uiterlijk

De toekomstige rondweg wordt aangelegd ten westen van De Hoven en verbetert volgens de provincie zowel de doorstroming op de N345 als de regionale bereikbaarheid en de leefbaarheid in De Hoven. Niet alleen zal het een stuk rustiger worden in de wijk, ook het straatbeeld gaat drastisch veranderen.

Inwoners konden de afgelopen tijd meedenken over de herinrichting van de Kanonsdijk en de Weg naar Voorst. Ook komen er twee nieuwe pleinen: nu de aanleg van de rondweg lijkt te gaan beginnen kunnen ook hier stappen in worden gezet. 'Als gevolg daarvan kan de gemeente de aanbesteding beginnen voor de wegen en pleinen in De Hoven', zegt wethouder Annelies de Jonge.

Corona

Volgens de planning van de Provincie Gelderland moeten eind 2021 de eerste auto's en vrachtwagens over de weg gaan rijden. Maar wie weet wordt dat zelfs eerder. 'We zijn in verband met COVID-19 aan het kijken hoe we eventueel onderdelen van dit werk kunnen versnellen om zo ook de infrasector aan het werk kunnen houden.' De provincie verwacht hier over enkele weken meer over te kunnen zeggen.