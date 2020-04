Scholen wachten in spanning af: 'Vakanties inkorten is geen goed idee'

Kunnen de scholen weer open? Dat is een van de vragen die vanavond mogelijk beantwoord worden tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte. Op de basisscholen wachten ze in spanning af. Zo ook Maarten Zwiers, hij is leraar van groep acht bij basisschool Het Jongleren in Arnhem.

De laatste weken gaf Zwiers vooral online les, maar moest hij ook één keer per week naar school. 'Daar ving ik kinderen op van ouders met vitale beroepen. Ik kan wel zeggen dat de laatste weken echt bizar waren. Ik werk graag met kinderen en ga graag een op een met ze aan de slag. Dat kan op deze manier niet. Het is vreemd om via een schermpje te werken.'

Luister hier naar het gesprek met Maarten Zwiers op Radio Gelderland:

Lesgeven in vakantie?

Maar mogelijk komt daar verandering in na de persconferentie van Rutte dinsdagavond. Deskundigen zouden namelijk adviseren om kinderen weer naar school te laten gaan in kleine groepen, verspreid over de dag. De schoolvakanties zouden daarbij moeten worden ingekort. Maar dat stuit tegen de borst van meerdere leraren, ook bij Maarten Zwiers.

'Lesgeven in de vakantie? Dat zou ik echt niet best vinden. We hebben de laatste tijd met z'n allen ervoor gezorgd dat kinderen op afstand les kunnen krijgen, daar zijn we heel druk mee. We staan de hele dag paraat en juist doordat alles nu online is, kunnen kinderen ook na schooltijd nog vragen stellen. Ik vind dat wij recht hebben op vakantie, wij moeten ook bijkomen van wat we hebben gedaan. Daarna kunnen we dan vol goede moed er tegenaan.'

'Kies voor één methode'

En hoe moet dat lesgeven er dan uit gaan zien? Er wordt gezegd dat kinderen dan in groepjes naar school moeten komen en dat er ook nog een deel online les gegeven moet worden. Maar ook dat vindt Zwiers geen goed idee.

'Laten we ons focussen op één ding. Als je groep 8 in drie delen laat komen, dan moet dat het zijn. Als het dan ook nog online moet, ben je tot 20.00 uur 's avonds bezig. Dat moet niet. Je moet de tijd zo goed mogelijk benutten', aldus de leraar.

