Wat vind jij: Alle kinderen moeten weer naar school

Kinderen gaan door corona al weken niet naar school en maken hun schoolopdrachten daarom vanuit huis. Vandaag beslist het kabinet over verlenging of versoepeling van de maatregelen rondom het virus. Moeten kinderen weer naar school of is het risico nog te groot, wat vind jij?

Het is vandaag een belangrijke dag, want Mark Rutte zal vanavond in zijn persconferentie kenbaar maken in hoeverre na 28 april de huidige regelgeving wordt voortgezet. Volgens experts waar het kabinet zijn beslissingen op baseert, zouden kinderen weer voorzichtig naar de basisschool kunnen. Veel leerlingen lopen een achterstand op door het thuiswerken en die achterstand wordt alleen maar groter als besloten wordt de scholen langer dicht te houden.

Lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) heeft liever dat de scholen na de meivakantie nog dicht blijven. Zij maken zich grote zorgen over de gezondheid van het onderwijspersoneel als de scholen weer open gaan. De bond zegt dat er nog altijd geen duidelijkheid is over het besmettingsgevaar en de overdraagbaarheid van het coronavirus bij kinderen en jongeren.

Veel ouders vinden het zwaar om zowel ouder als meester of juf te zijn voor hun kinderen en zouden het daarom fijn vinden als de scholen weer open mogen. Wij zijn benieuwd: vind jij dat de scholen weer open moeten? Laat het ons weten en stem!