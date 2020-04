LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 20 april

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 20 april

23:41 - 'Mensen snakken naar perspectief, hoe is het over twee maanden?'

Het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet dinsdagavond een inkijkje geeft in de coronamaatregelen die we in de toekomst kunnen verwachten. 'Mensen snakken, met alle begrip voor de maatregelen, naar een langetermijnperspectief', zegt voorzitter Hubert Bruls.

Foto: ANP

22:35 - 'Basisschoolkinderen in kleine groepjes weer naar school'

Kinderen kunnen vanaf weer in kleine groepjes naar de basisschool. Dat is het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, melden bronnen aan RTL Nieuws. De horeca zou nog tot half mei dicht moeten blijven. Het advies van het OMT is leidend voor het overheidsbeleid.

21:37 - Het belangrijkste nieuws:

Vanavond is er een persconferentie van minister president Mark Rutte, waarin hij de situatie na 28 april toelicht.

Basisschoolleerlingen mogen vanaf mei weer geleidelijk aan naar school gaan. Dat staat in het advies dat het Outbreak Management Team (OMT) uitbrengt aan het kabinet, meldt RTL Nieuws.

Ziekenhuis Rijnstate sluit twee van de zes speciale corona-afdelingen. Het aantal opnames in de intensive care neemt er af.

Zeker 432 personen uit Gelderland zijn overleden aan het coronavirus, tien meer dan gisteren. Bekijk hier alle actuele cijfers.

In heel het land eiste corona nog eens 67 slachtoffers en zijn nu 3751 mensen aan het virus overleden.

21:31 - De kermis past, meet en probeert in coronatijd

In deze tijd van corona verrijst op een braakliggend veld naast de A50 bij Apeldoorn een enorme kermis. Kermisexploitanten testen er uit hoe ze straks mensen kunnen vermaken, terwijl het publiek netjes de afstand houdt. Passen, meten en proberen dus. De exploitanten hebben geen keus, want een financiële strop ligt op de loer.

Foto: Omroep Gelderland

21:24 -

Anderhalve meter of niet, lekker smaakt die hamburger toch wel, daar in Twello!

 

18:58 - Ziekenhuis Rijnstate sluit 2 van de 6 corona-afdelingen

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem gaat van zes speciale corona-afdelingen terug naar vier. Het aantal patiënten dat intensive care nodig heeft, daalt namelijk. Dat staat in een update over het virus van het Arnhemse stadsbestuur, dat spreekt van een 'volgende fase in de gezondheidscrisis'.

Aan de oproep aan huisartsen om reguliere patiënten indien nodig naar het ziekenhuis door te sturen, wordt sinds afgelopen weekend weer 'volop gehoor gegeven'. Voor de ingang van Rijnstate staat nog wel een tent om coronapatiënten te scheiden van andere patiënten.

18:57 -

Het Harderwijkse St. Jansdal ziekenhuis zet bij de ingang een warmtecamera in om de temperatuur van patiënten en bezoekers te controleren. Een verhoogde temperatuur kan duiden op corona. En soms zijn mensen zich niet eens bewust van lichte koorts.

Het St Jansdal is voor zover bekend het tweede ziekenhuis in Nederland dat deze warmtegevoelige camera inzet. Deze manier van temperaturen zorgt voor een vriendelijke en contactloze koortsscreening en voor een snellere doorstroming in de hal, aldus het ziekenhuis.

Foto: Ziekenhuis St. Jansdal

16:45 - Natuurgebied Winterswijk dicht

Genieten van natuurgebied Wooldse Veen bij Winterswijk kan helaas even niet meer. Het gebied is afgesloten in verband met de coronamaatregelen.

 

16:38 -

Een bericht van burgemeester Hans Beenakker van Tiel voor coronapatiënten in Ziekenhuis Rivierenland in zijn gemeente.

 Burgemeester Hans Beenakker van Tiel steekt in dit filmpje al onze patiënten een hart onder de riem.

15:42 - Gitaar voor eenzame luisteraars!

Marco Besselink is thuis op de gitaar. Het instrument helpt hem door lastige tijden. Met zijn muziek steekt de Arnhemmer anderen graag een hart onder de riem, vooral mensen die nu eenzaam thuis zitten. 'Ik wil graag een bijdrage leveren in deze crisistijd', klinkt het.

Foto: Omroep Gelderland

15:21 - Op het OBC in Elst zijn ze trots op de leerlingen

 obc_elst



Een boodschap van ons voor jullie!



#teamobcelst #samensterk #leerlingen #coronacrisis

15:15 - En zo klinkt dat privéconcert van Sean Freeman

Eerder lieten we al foto's zien van het privéconcert van Sean Freeman (de saxofonist van de Britse band Level42). Nu hebben we ook wat beeld en hebben we hem gesproken. Kijk hieronder naar de video!

 

14:45 -

Ook de Wageningse zangeres Lisa Loïs heeft een nieuwe single uitgebracht. Het heet 'Niet alleen', speciaal voor om deze coronatijd door te komen.

 

14:29 - Nep-bericht vanuit RIVM

Onbekenden hebben een sms-bericht rondgestuurd dat afkomstig zou zijn van het RIVM. Het berichtje noemt zichzelf een NL-Alert. In de tekst staat dat het RIVM zorgpakketten aanbiedt en dat mensen die kunnen kopen door een link te volgen. 'Dit bericht is niet van het RIVM afkomstig, klik niet op de link in het bericht', laat het RIVM weten.

14:05 - De landelijke cijfers, 67 nieuwe overledenen

In de afgelopen 24 uur zijn er 67 personen overleden aan de gevolgen van de coronacrisis, dat meldt het RIVM. In totaal zijn er nu in Nederland 3751 mensen overleden aan corona. De afgelopen 24 uur zijn er ook 75 nieuwe ziekenhuisopnames bijgekomen.

13:48 - Saxofonist Level42 geeft privé-concerten

Saxofonist Sean Freeman van de bekende Britse band Level42 wil eenzame mensen wat opvrolijken. Daarom ging hij vandaag in Zevenaar een paar privé-concerten geven bij mensen voor de deur (hij speelde overigens niks van Level42). Dat zag er zo uit.

13:28 - 'Kan ik volgend jaar nog wel een bedrijfsuitje of familieuitje doen?'

SOS Events uit Uddel maakt zich grote zorgen. Niet alleen de horeca heeft het zwaar, maar ook de outdoorbranche. De mensen die jouw familie-uitje of bedrijfsuitje organiseren. 'Wij moeten in 5,5 maand de omzet genereren, terwijl er straks al zeker vier maanden verdwenen zijn door de coronacrisis'.

 

13:18 - 'Ik kon niets voor u doen', burgemeester Heerde weer aan het werk

Jacqueline Koops, burgemeester van Heerde, is onlangs ook geveld door het coronavirus. Zij was aan haar bed gekluisterd, zo vertelt ze in een bericht op Facebook. 'De eerste week vond ik nog meevallen, maar daarna... vlammende koorts. Geen adem. Overal pijn. Intens uitgeput. Het was uiterst frustrerend dat ik niets voor u kon doen. Ik hoorde van overledenen en mensen in het ziekenhuis en ik kon niets.'

Inmiddels gaat het een stuk beter met Koops. Ze gaat maandagavond de digitale raadsvergadering weer voorzitten. 'Fijn om weer uw burgemeester te mogen zijn', zo sluit ze af.

 

11:49 - Corona-apps nog onvoldoende uitgewerkt

Zeven voorstellen voor de corona-apps zijn vooralsnog niet duidelijk genoeg, dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarom komt er nog geen inhoudelijk oordeel over de apps.

Eerder maakte privacydeskundige Brenno de Winter uit Ede zich al zorgen om de corona-apps.

11:44 - GGNet opent ook corona-afdeling

GGNet, de organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, heeft in Apeldoorn een speciale corona-afdeling geopend in het gezondheidscentrum in Apeldoorn. Op dit moment zijn er drie positief getestte patiënten.

Met deze afdeling wil GGNet de gezondheidszorg ontlasten. Op de afdeling in Apeldoorn zijn 9 bedden beschikbaar en vanaf vandaag zijn er ook in Warnsveld 10 bedden voor mensen met psychiatrische problemen én corona.

10:06 - Kleinere winkels Duitsland mogen weer open

In Duitsland mogen de kleinere winkels vanaf vandaag weer open. Het is een eerste stap in de versoepeling van de coronamaatregelen in ons buurland.

Het gaat om winkels met een oppervlakte tot 800 vierkante meter. Bezoekers moeten zich nog wel aan de afstandsregels kunnen houden.

09:31 - Kijk, dit is pas krachttraining!

Hoe doe je een krachttraining als je de sportschool niet in kan?

Nou, de Edese skeletonster Kimberley Bos geeft het voorbeeld:

 

07:28 - Heb je het moeilijk? Ellie zingt voor je

Ellie Mobbs uit Borculo heeft een nummer geschreven voor de jongeren in Berkelland die het nu niet zo fijn hebben thuis. Ellie deed mee aan The Voice Kids. Het nummer is hieronder te beluisteren!

 

06:30 - Eerste mondkapjes via luchtbrug met China aangekomen

Op Schiphol zijn honderdduizenden mondmaskers en tienduizenden isolatiejassen en veiligheidsbrillen uit China aangekomen om hulpverleners te beschermen tegen het coronavirus. Het is de eerste vracht van een veel grotere partij. Deze week moet er in principe iedere dag een soortgelijke lading arriveren.

06:26 - Burgemeesters praten over coronacrisis

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen vanavond bij elkaar om de stand van zaken rond de coronacrisis te bespreken. Het is nog niet zeker of minister Ferd Grapperhaus van Justitie ook aanschuift.

Het Veiligheidsberaad wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in het land. Voorzitter is Hubert Bruls van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, die burgemeester van Nijmegen is. Hij licht na afloop van de bijeenkomst genomen besluiten toe.