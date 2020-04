Bruls: 'Mensen snakken naar perspectief, hoe is het over twee maanden?'

Het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet dinsdagavond een inkijkje geeft in de coronamaatregelen die we in de toekomst kunnen verwachten. 'Mensen snakken, met alle begrip voor de maatregelen, naar een langetermijnperspectief', zegt voorzitter Hubert Bruls.

Het woord 'perspectief' kwam volgens de burgemeester van Nijmegen maandagavond vaak terug tijdens een vergadering van het Veiligheidsberaad in het Provinciehuis in Utrecht. Mensen willen weten 'hoe het verder moet en de anderhalvemetersameleving eruit ziet', zegt hij. 'Daar hebben we met z'n allen samen met minister Grapperhaus een goed gesprek over gehad.'

'Hoe is het over twee maanden?'

Premier Rutte heeft volgens hem al helder laten blijken dat er geen grote versoepelingen verwacht hoeven te worden. 'Maar wat wij heel belangrijk vinden is dat je laat doorschemeren wat je over een paar weken kunt doen. Hoe is het over twee maanden? Alles afhankelijk natuurlijk dat de bestrijding van corona succesvol is, anders kun je sowieso niets versoepelen', zegt Bruls.

Ook minister Grapperhaus had volgens hem het gevoel dat het goed is als daar aan gewerkt wordt en bij de persconferentie 'een eerste doorkijkje wordt gegeven'.

Het Veiligheidsberaad wil ook dat de maatregelen duidelijk blijven, als ze worden aangepast. 'Alleen als je duidelijke maatregelen hebt is het voor ons als Veiligheidsregio's ook echt te handhaven', aldus Bruls. Concrete adviezen die zijn gegeven, wil hij nog niet delen.

Bewegingsruimte voor jongeren

Bruls pleitte er afgelopen weekend al voor om de maatregelen voor jongeren te versoepelen. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaf maandagavond aan dat zij zich zorgen maakt over de bewegingsruimte van jongeren en 'het handhavingsprobleem dat het oplevert'.

'Dat is zeker een van de thema's die aan de orde gekomen', zegt Bruls. 'Maar nogmaals, ik ga niet in op wat dat concreet aan voorstellen betekent. Die voorstellen worden dinsdag ook pas gemaakt en ter besluitvorming voorgelegd aan het kabinet. Dan weten we meer.'

Dinsdagavond wordt duidelijk of het kabinet de maatregelen die zijn genomen om de uitbraak van het coronavirus in te dammen na 28 april wil versoepelen.

