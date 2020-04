Mike Snoei gelooft in gecoördineerd trainen: 'Anders word ik depressief'

In deel 1 van een groot interview met Mike Snoei ging het over zijn nieuwe look, testdagen en gesprekken op het stadion, het wel of niet uitspelen van de competitie en 'aanwinst' Elmo Lieftink. In deel 2 meer over de uitgesproken trainer van De Graafschap.

Dinsdag wordt ook voor het Nederlandse profvoetbal een belangrijke dag. Premier Rutte zal namens het kabinet waarschijnlijk hooguit met een aantal kleine versoepelingen komen tijdens zijn wekelijkse update over de gevolgen van het coronavirus. De verwachting is, ook omdat de burgemeesters tot minimaal 1 september evenementen willen blijven verbieden, dat er niet meer gevoetbald wordt.

Ook niet zonder toeschouwers, omdat dit simpelweg nauwelijks te organiseren is in de zomer en er dan ongetwijfeld ook samenscholingen ontstaan rondom stadions. Voor De Graafschap zou 'niet meer voetballen' waarschijnlijk promotie betekenen. De kopstukken van de club uit Doetinchem gaan daar ook allemaal vanuit.

Vertrouwen in promotie

Snoei stelde zaterdag bij Omroep Gelderland al vast dat hij zeker weet dat de club uit Doetinchem gaat promoveren. De coach uit Didam gaat niet meer uit van het uitspelen van de competitie en denkt dat de KNVB besluit Cambuur en De Graafschap (de nummers 1 en 2) te laten promoveren. 'Voetbal is nu absoluut niet het belangrijkste. Er zijn veel grotere zorgen, maar ik heb daar wel vertrouwen in. Je kunt niet zo maar een streep zetten door een stand als 75 procent van de wedstrijden is gespeeld. Daar is keihard voor geknokt.'

Realistisch

Al weken wordt serieus gedacht aan een eredivisie met 20 clubs voor het nieuwe seizoen waarbij ADO Den Haag en RKC dan met de schrik vrij komen. Dat zou waarschijnlijk ook de minste discussies veroorzaken. Snoei: 'Het is niet helemaal eerlijk misschien, want ook ik vind dat je sport hoort af te maken. Maar we hebben te maken met omstandigheden die nooit voorzien waren. Dan is dit wel het meest realistisch en komt een club als RKC inderdaad heel goed weg.'

Gecoördineerd opbouwen

De spelers trainen inmiddels al ruim vier weken niet meer met elkaar. Maar Snoei verwacht toch dat daar vrij snel verandering in gaat komen. Hij gaat uit van medio mei. 'Daar zijn ook allerlei tabellen voor. Experts kijken er naar. Er gaan versoepelingen komen, maar je moet het gecoördineerd doen zoals in Duitsland. In kleine groepjes starten, steeds wat groter maken en testen als spelers iets onder de leden hebben. Daar geloof ik in.'

Depressief

Snoei heeft het al helemaal in zijn hoofd zitten. 'Ik ben van mening dat je straks weer voortreffelijk met zeven spelers tegelijk kan trainen, mits we natuurlijk de juiste afstand houden. Daar gaan we ook naartoe. Als alles meezit kunnen we dan hopelijk twee weken later weer met de hele groep op een veld werken. Als ik daar ook niet in zou geloven, word ik depressief. Dan is er helemaal geen voetbal meer en dan vrees ik dat veel clubs het ook enorm zwaar gaan krijgen.'

Stampvolle stadions

Hij zegt het voetbal al een tijdje flink te missen. 'Je wordt ineens zo abrupt wakker geschud en zit plotseling in een totaal andere wereld. We hadden een prachtige tijd na de winterstop, daar denk je nu wel eens aan. Het is pas vijf weken geleden, maar het lijkt al zo lang geleden dat we die periodetitel zo uitbundig vierden. De jongens wilden niet van het veld af. Ja, ik geloof dat het allemaal weer goed komt en dat we echt wel weer naar stampvolle stadions gaan. Maar wel in tussenfases en stap voor stap.'

foto Wil Kuijpers