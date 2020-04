Geen open dag? Dan maken we gewoon een live talkshow!

Een van de klaslokalen van Landstede is omgetoverd tot studio. De presentatrice neemt nog even haar papieren door en grapt dat ze net als Eva Jinek wel een alcoholisch drankje wil. Dat zit er nog even niet in natuurlijk want ze moet nog aan het werk.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

3, 2,1 en live!

'Het is roeien met de riemen die je hebt', zegt Gerben Dijkstra. Hij is docent ICT aan de opleiding in Harderwijk. 'Dit kan een hele goede manier zijn om potentiële studenten te helpen.'

Terwijl hij aan de tafel gaat zitten, checkt een collega alle apparatuur. de microfoons worden nog even goed gezet, de camera's ingesteld en dan gaan ze live. Op zowel Facebook als YouTube.

Uniek

Deze maandag passeren vier verschillende opleidingen de revue. De komende dagen volgen de anderen. Het is een interactieve show waarbij twee dames ook de vragen die online gesteld worden weer doorspelen naar de presentatrice.

'Uniek dit!', zegt Gerben als hij de studio uitloopt. 'Het is heel anders dan dat je gewend bent bij een open dag. Leuk ook dat mensen vragen kunnen stellen. En hopelijk kunnen veel potentiële studenten de knoop doorhakken.'

Liever een open dag

Lotte Nooijen en Juup Leis studeren allebei aan Landstede. Ze schoven ook allebei aan in de studio. Ze vonden het leuk maar geven wel aan dat een echte open dag hun voorkeur heeft.

Lotte: 'Je mist het echte gevoel hoe het hier op school is. Landstede is opgedeeld in locaties. Dus het is best klein overal. Ik kreeg er een thuisgevoel van en dat mis je nu.'

Juup vult haar aan: 'Bij een open dag kan je echt nog onder vier ogen met iedereen praten. Als ik op een open dag meehelp kan je wat makkelijker praten. Het is wat losser. Maar voor nu is het denk ik de beste oplossing.'

De webinars van Landstede zijn zowel op YouTube als Facebook te bekijken.