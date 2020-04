Bandenrecyclingsbedrijf hoofdpijndossier voor gemeente Lochem

'We maken ons zorgen over de situatie bij bandenrecyclingsbedrijf Doornberg in Almen', zegt wethouder Groot Wesseldijk op vragen van de Lochemse GroenLinks-fractie.

GroenLinks ziet dat er op terrein aan de Scheggertdijk nog steeds banden verwerkt en zelfs aangevoerd worden. En dat terwijl er volgens de partij afgesproken was er tot halverwege april geshredderd mocht worden. Daarom vraagt de partij maandagavond tijdens het Vragenhalfuurtje de wethouder om opheldering.

'In eerste instantie zou het bedrijf tot halverwege april mogen shredderen, maar omdat de afspraken iets later in zijn gegaan houdt dat in dat het shredderen nu op 1 mei moet stoppen', legt de wethouder uit. De omgevingsdienst controleert het bedrijf volgens Groot Wesseldijk regelmatig. 'Maar we zien het aantal banden zeker niet afnemen tot nul.'

In 2018 heeft de gemeente besloten Doornberg uit te kopen. Lochem heeft het terrein voor ruim 2,7 miljoen euro aangekocht. Buren maken zich al jaren grote zorgen over de veiligheid. Er is angst voor brand en schade aan de natuur. Doornberg verwerkt onder andere autobanden. Ze slaan banden op, shredderen en verwerken het rubber. Als het bedrijf weg is moeten er op het terrein woningen komen. Maar zover is het dus nog niet.

Nog geen nieuwe locatie

De gemeente zegt voortdurend in gesprek te zijn met het bedrijf. Het bedrijf had een andere locatie in Zutphen op het oog, maar dat ging niet door. 'We ondersteunen het bedrijf bij het zoeken naar een nieuwe locatie, maar de verantwoordelijkheid ligt bij Doornberg. Wat ons ook zorgen baart is dat er tot op heden nog steeds geen plan van aanpak ligt over de manier waarop het bedrijf het terrein wil legen.'

Op 1 augustus moet het bedrijf het terrein opleveren aan de gemeente. 'We zijn inmiddels gerechtelijke stappen aan het voorbereiden.' Op de vraag van GroenLinks of er ook sancties worden opgelegd aan het bedrijf zegt de wethouder: 'De laatste termijn van de verhuisvergoeding hebben we nog niet overgemaakt aan het bedrijf, omdat het bedrijf zich niet aan de afspraak houdt. Het wordt spannend de komende tijd.'

