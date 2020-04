CORONACOLUMN | Leen Looijen zoekt de discussie en daagt uit

'Vorig week besloten mijn vrouw en ik dat er wat nieuwe sportieve impulsen moesten komen voor onze zoon Luuk. Op zaterdag fietsen we samen naar de sportzaak. Bij de ingang werden we aangesproken door een vriendelijke jongen die aangaf dat er slechts één van ons naar binnen mocht. Mijn vrouw ging en ik wachtte in het zonnetje.

Vrijwel direct werd ik aangesproken: 'Wat was je vorige week negatief in je column over die scheidsrechter. Ik fluit ook, maar tegenwoordig is dat moeilijk hoor.' Ik gaf aan: Valt wel mee toch? 'Ik fluit en vlag ook wel eens bij mijn zoontje.' Hij weer: 'Ja maar dat is anders, bij senioren amateurs heb je veel oneerlijke clubgrensrechters, die zelfs meedelen in de wedstrijdpremies.'

Onwillekeurig dacht ik terug aan de tijd dat ik voor de KNVB de trainingen voor scheidsrechters in het betaald voetbal mede mocht opzetten. Ik verzorgde de trainingen voor de mensen uit het zuiden, toen nog semi profs. En typisch, veel van hen waren werkzaam bij de politie, defensie of belastingen.'

'Snelste man'

'We hadden direct discussie. Zij riepen: 'Wij moeten topfit zijn, want we moeten boven op de bal zitten.' Ik kaatste terug: 'Juist niet want de bal blijft de snelste man op het veld en op afstand zie je veel meer. Bovendien koop je tijd want als je naar de situatie loopt heb je tijd om je beslissing te overwegen. Is het geel of rood?'

Je moet vooral fit zijn om betere beslissingen te nemen. Dat geldt ook voor veel beroepen. Ik kijk met veel plezier en respect naar de RTL serie 'Topdokters.' Fitheid is ook voor hen van levensbelang. Fantastische serie! En een heel ander niveau dan RTL Boulevard of Goede Tijden Slechte Tijden.'

Springtouw

'Mijn vrouw keerde terug uit de winkel met een tennisbal aan een elastiek en een blok hout bevestigd en een springtouw. Thuis ging mijn zoon met wat vriendjes op afstand direct aan de slag met het springtouw. Ze haalden amper vijf keer. Nooit gedaan, geen gevoel, geen ritme. Jongens, je moet springen als het touw vlakbij de grond is. Kijk maar eens naar Rico Verhoeven. Nu, na een week oefenen, staat zijn record op 71.'

Leen Looijen met zijn zoon Luuk voor hun huis (eigen foto)

Handsregel

'Toch nog maar even een balletje trappen op Hamersveld. Ook daar weer discussie. Hands!! Ja, jongens dat weet ik ook niet. Niemand weet dat. Verstandig lijkt me om die regel in deze tijd eens goed uit te werken. En één ding heren: niet zoals bij hockey waar je bewust iemand tegen zijn voet schiet om een strafcorner te krijgen.

Het waaide en ik stelde de jongens nog een spelregelvraag. De keeper trapt de bal uit vanaf de vijf meter lijn. De bal komt buiten het zestienmetergebied, geen aanvaller en verdediger raakt de bal en de bal waait door de sterke wind terug in het doel. Wat is het?

Uw antwoord stuurt u naar: coachvoorcoaches@live.nl'