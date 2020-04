Erik van Boer Zoekt Vrouw baalt nog altijd als een stekker

Ze vinden elkaar hartstikke leuk, maar de vonk is niet overgeslagen tussen paardenhouder Erik Braat uit Wenum-Wiesel en boerin Annemiek uit Drenthe. Het was zondagavond te zien in het razend populaire televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw. Een dag later is het mislukte liefdesavontuur nog altijd het gesprek van de dag.

Annemiek gaf aan dat ze de reisafstand tussen Gelderland en Drenthe te groot vindt. Een relatie gaat volgens haar daarom niet werken. Erik staat daar anders in.

'We hadden tijd genoeg om naar de afstand te kijken, of het wel of niet in de toekomst zou gaan werken. Er waren wel gevoelens voor haar. Ik had mezelf ook wel voorgenomen, als ik daar ben, en ik voel me niet op mijn gemak, dat aan te geven. Maar dat was niet zo. Integendeel', zegt hij op de website van Boer Zoekt Vrouw.

'Boel voor haar achterlaten'

Hij vindt Annemiek nog altijd 'superleuk'. 'En zij geeft aan dat zij dat ook vindt, maar het komt niet bij elkaar. Dat maakt het eigenlijk wel een beetje zuur. Of eigenlijk heel erg zuur.'

Erik had best zijn leven in Wenum-Wiesel voor Annemiek op willen geven. 'Ik had de boel wel achter willen laten voor haar als ik daar in de buurt, of in de toekomst mijn eigen gang kon gaan. Dat ik daar voor mezelf wat op had kunnen starten, dan had ik dat zeker gedaan.'

Of er nog hoop is? 'Het idee is er wel, dat het zou kunnen. Voor nu zou ik niet weten of dat het ooit goedkomt. We zien wel.'

