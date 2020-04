Onjuist geïnformeerde gemeenteraad deed Culemborgse voetbalclub de das om

De overwegend Marokkaanse voetbalclub Fair Play uit Culemborg hield zeven jaar geleden op te bestaan, omdat het toenmalige college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad onjuist en onvolledig had geïnformeerd. Daardoor waren er geen geschikte velden meer beschikbaar voor de club. Dat concludeert een onderzoeksbureau, die de gang van zaken rondom Fair Play in de jaren 2005 tot 2013 heeft onderzocht.

Het onderzoek was een afspraak, die gemaakt is in het Democratisch Akkoord, dat de gemeenteraad na de verkiezingen in 2018 heeft opgesteld. Dat was de wens van de raadspartij Culemborg Centraal, wiens fractievoorzitter Machid El Boustati destijds voorzitter was van Fair Play.

In 2005 besloot de gemeente dat de voetbalclub van sportpark Terweijde in het oosten van Culemborg moest verhuizen omdat er een atletiekbaan moest komen. Maar nog datzelfde jaar nam de gemeenteraad een motie aan, dat Fair Play uiteindelijk moest kunnen terugverhuizen.

Die verwachting werd bij de club nog een aantal malen vaker gewekt, maar drie jaar later moest Fair Play van de tijdelijke velden verhuizen naar weer een ander sportpark, Sprokkelenburg. Wat het toenmalige college van B&W er niet bij vermeldde, dat bij het college het gevoel leefde dat de club een financieel onbetrouwbare huurder was.

Onjuiste informatie

Bovendien meldde het college aan de gemeenteraad dat Fair Play met de tweede verhuizing had ingestemd met het feit dat terugkeer naar sportpark Terweijde niet meer aan de orde was. De onderzoekers zeggen in hun eindrapport dat deze instemming nergens te vinden is. Maar de gemeenteraad nam op grond van die onjuiste en onvolledige informatie een besluit over sportpark Terweijde, die een terugkeer van Fair Play naar de oude velden onmogelijk maakte.

Toen Fair Play vanwege woningbouwplannen van sportpark De Sprokkelenburg moest vertrekken, bleken er geen geschikte velden meer voorhanden. Een splitsing van de club over twee locaties in het westen en oosten van Culemborg wees Fair Play van de hand. Uiteindelijk besloot de rechter in 2013 dat de club alsnog weg moest en hield Fair Play op te bestaan als actieve voetbalvereniging.

Geschrokken

In een reactie zegt toenmalig voorzitter El Boustati al die tijd geweten te hebben van de gang van zaken, maar toch geschrokken te zijn van het rapport. Volgende maand moet de huidige politieke fracties zich gaan uitspreken over de bevindingen van de onderzoekers.