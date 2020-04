Wim voelt zich alleen en zoekt daarom iemand om mee de natuur in te gaan

Wim(76 jaar) zit de hele dag alleen thuis en voelt zich daarom ook best eenzaam. Het is hartstikke mooi weer op het moment en het lijkt hem daarom erg leuk als er een dame is in de buurt van Renkum, die het leuk vindt om met hem mee op pad te gaan, de natuur in.

Wim is 52 jaar getrouwd geweest en is sinds 3 jaar alleen. Zeker in deze corona tijd voelt hij zich erg alleen dus zoekt hij iemand om af en toe er eens mee op uit te gaan in de natuur.

Hij heeft goed vervoer dus kan ook naar andere plekken komen.

Lijkt het u leuk om met Wim een rondje te lopen zo nu en dan?

Laat hieronder uw reactie achter.