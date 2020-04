Klachten over online onderwijs stromen binnen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Sommige scholen hebben lang gewerkt aan de digitale infrastructuur en anderen komen net kijken', zegt voorzitter Pieter Lossie van het LAKS. 'En een belangrijk verschil is de mate van afstandelijkheid van dat digitaal onderwijs.' Volgens Lossie zoekt de ene school of docent intensief contact met leerlingen, terwijl anderen weinig van zich laten horen. 'En juist dat contact blijkt voor veel leerlingen belangrijk te zijn.'

Klachten zijn herkenbaar

Onderwijsgroep Quadraam, dat onderwijs geeft aan zo'n 13.000 leerlingen in Gelderland, herkent de klachten. 'Wij horen van ouders leg die lat wat lager, want dat online les volgen is best heel zwaar voor kinderen, en als ze dat de hele dag moeten doen dan is het teveel', aldus Erika Diender. Zij is voorzitter van het College van Bestuur van Quadraam, dat maandag een onderzoek is gestart naar het digitaal lesgeven.

'We horen ook ouders die zeggen dat het contact met scholen te mager is, en dat hun kind moeite heeft om de zelfdiscipline op te brengen om het schoolwerk zelfstandig te doen.'

Docenten vinden het ook lastig

Ook docenten vinden het lastig op afstand onderwijs te geven. 'Ik liep wel wat achter qua ICT, dus ik moet nu gaan bedenken hoe ik dit allemaal moet gaan doen', vertelt Brechtje Wijdeveld. Zij geeft les op het 't Venster in Arnhem. 'Ik heb een snelcursus gevolgd voor Microsoft Teams om een beetje beslagen ten ijs te komen, maar het is echt wel ingewikkeld om zo les te geven.'

Het intensief contact houden met leerlingen gaat dan wel weer heel goed, volgens Brechtje. 'Ik bel al mijn leerlingen via WhatsApp en dat heeft mij een kijkje in hun persoonlijk leven gegeven. Je krijgt een veel betere band met ze.'

Leerling wil vooral weer naar school

Uit reacties van leerlingen en hun ouders blijkt dat de kinderen vooral weer heel graag terug naar school willen. 'De kinderen geven aan dat ze de groep missen', vertelt Erika Diender. 'Ze missen het contact met hun mede-leerlingen en hun docenten. En het is soms ook erg prettig dat er iemand anders achter hun broek aanzit dan hun moeder.'

Het LAKS verzamelt alle klachten en brengt die over naar het ministerie van onderwijs. 'We hopen dat de scholen snel weer open gaan, dat is beter voor iedereen', aldus voorzitter Pieter Lossie.