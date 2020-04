Huiskamer-bevrijdingsconcert door de Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht

Speciaal voor de kijkers en luisteraars van Omroep Gelderland hebben de muzikanten van de Vrijwillige Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht (VDKLu) de handen ineen geslagen en een huiskamerconcert opgenomen om 75 jaar vrijheid muzikaal te vieren. Een sterk staaltje saamhorigheid waarbij afstand houden geen enkel probleem vormde, want iedere muzikant speelde vanuit huis op zijn telefoon zijn eigen partij in van 'Oh when the Saints'. Al die filmpjes samengevoegd maken één heel bijzonder concert. Het orkest koos voor dit nummer omdat het Amerikaanse muziek is, waarop in 1945 uitbundig gedanst en gefeest werd om de bevrijding te vieren.

Steun en saamhorigheid

Het orkest is in 1946 in Nijmegen opgericht en bestaat uit mannen die in het verleden als dienstplichtige soldaat 'voor hun nummer' bij de luchtmacht opkwamen in de Nijmeegse LIMOS-kazerne.Tijdens hun diensttijd speelden ze bij de vrijwillige drumfanfare, het tamboerkorps van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Na hun diensttijd hield ook het spelen bij de fanfare op, maar in 2018 is het orkest heropgericht. Na anderhalf jaar repeteren waren de reünisten-muzikanten klaar voor optredens rondom 75 jaar bevrijding. Ze zouden onder andere op het bevrijdingsfestival in Ermelo spelen, maar vanwege de maatregelen rondom het corona-virus kan dat niet doorgaan. Alle optredens zijn afgezegd. Daarom heeft de drumfanfare nu een thuisconcert opgenomen. Met dit initiatief willen de mannen steun en een gevoel van saamhorigheid bieden in deze tijden van afstand en onzekerheid.